Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 26 de mayo

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

La cadena de supermercados también se une a la Hot Sale, la campaña de ventas por internet más grande de México, con hasta 65% de descuento en productos seleccionados, hasta 24 meses sin intereses y hasta 20% de bonificación bancaria.

Además, los envíos a domicilio tienen un precio de sólo 5.00 pesos con el Walmart Pas, el cual ofrece envíos sin costo y descuentos en establecimientos como Starbucks y acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.

Los descuentos difieren según el emisor de la tarjeta utilizada en la compra, pero hay promociones para los principales bancos del país: Banamex, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, HSBC y Scotiabank.

También hay cupones para diversos departamentos, como bebés, mascotas, productos Colgate-Palmolive, Nestlé, Ariel, Bimbo, galletas y botanas, los cuales pueden ser tomados en la página web de la tienda.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Frambuesa, charola de 175 gramos: 44.00 pesos

Melón chino: 16.00 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.00 pesos por kilo.

Manzana pink en bolsa: 38.00 pesos por kilo.

Mora azul, charola de 170 gramos: 44.00 pesos.

Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 16.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

Arrachera de res marinada Marketside choice, 600 gramos: 222.00

Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 90.00 pesos.

Carne de res para hamburguesa SuKarne, 8 piezas de 90 gramos cada una: 98.00 pesos.

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos por kilo.

Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos por kilo.

Ofertas destacadas de la Hot Sale en Walmart

Batería de cocina Classic de Ekco, 14 piezas de aluminio: 999.00 pesos.

Consola Xbox Series X1 TB: 10,890.00 pesos.

Licuadora Pure Power KitchenAid: 2,499.00 pesos.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 17,799.00 pesos.

