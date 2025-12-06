Aguinaldo, ¿antes de la quincena? Este es el día límite para el pago en 2025

¿Antes de la quincena? Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los trabajadores en México reciben el pago de su aguinaldo. Este ingreso monetario funciona como una recompensa que algunas personas utilizan para realizar pagos o invertir en las celebraciones.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la fecha límite para recibir el aguinaldo de 2025 es el 20 de diciembre. Por lo tanto, el pago puede efectuarse antes de la quincena o unos días después de esta, siempre y cuando no exceda la fecha oficial. Es importante que cada trabajador esté atento para recibir su depósito a tiempo.

¿Qué pasa si no depositan el aguinaldo en la fecha límite?

Si un empleado no ha recibido su aguinaldo después del 20 de diciembre, puede presentar una denuncia ante las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Dicha denuncia puede fundamentarse en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que todos los trabajadores -incluyendo personal de planta o base, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, y hasta eventuales- tienen derecho a recibir esta prestación económica.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2025?

Hasta este año 2025, el aguinaldo corresponde al pago de 15 días de salario. Si un trabajador cuenta con un año de servicio, el cálculo se realiza multiplicando su salario diario por 15.

Por ejemplo:

Si una persona gana 100 pesos cada día, debe multiplicar 100x15 y el resultado (mil 500) es lo que deberá recibir como pago.

Para los empleados con sueldo fijo (que perciben la misma cantidad de dinero de forma constante), el cálculo se basa en los días efectivamente laborados. En cambio, para los trabajadores con sueldo variable, se toma como referencia el promedio de ingresos diarios de los últimos 30 días trabajados.

Si el empleado no ha cumplido un año de servicio al momento del pago del aguinaldo, el cálculo se realiza de forma proporcional. Para obtener el monto, se deben dividir los días de aguinaldo correspondientes entre los 365 días del año. El resultado de esta división se multiplica por el total de días laborados y, finalmente, por el salario diario del trabajador.

