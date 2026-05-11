La transición hacia la electromovilidad en las flotillas empresariales en México continúa avanzando de forma gradual y se perfila como una de las principales transformaciones del sector transporte para los próximos años, estimó Edenred México, empresa especializada en la administración de consumo de combustible para compañías.

Pablo Chapeta, gerente general de Mobility de Edenred México, explicó que cada vez más empresas comienzan a incorporar vehículos eléctricos dentro de sus operaciones, principalmente en áreas de logística y reparto urbano. Actualmente, de los 500 mil vehículos administrados por la empresa, 3 por ciento ya corresponde a unidades eléctricas.

Aunque la mayoría de las flotillas todavía opera con motores de gasolina o diesel, el directivo destacó que el interés empresarial por adoptar tecnologías limpias sigue creciendo.

“Los primeros que están incursionando en la electrificación son las empresas de transporte de última milla, porque pueden controlar mejor la operación y recargar los vehículos en sus propios patios”, comentó.

Chapeta explicó que este modelo operativo facilita la incorporación de unidades eléctricas, ya que los vehículos realizan recorridos urbanos y regresan al mismo punto de carga al finalizar la jornada.

Añadió que las empresas de paquetería y logística son algunas de las más avanzadas en esta transición, al operar ya con esquemas mixtos que combinan vehículos tradicionales y eléctricos.

Además, algunas compañías líderes en distribución ya han logrado electrificar alrededor de 10 por ciento de sus flotillas, mientras que otras comenzaron con pruebas piloto de 3 o 4 por ciento de sus unidades.

El crecimiento de la infraestructura de carga también refleja el avance de la electromovilidad en el país. De acuerdo con datos de Electro Movilidad Asociación, durante 2025 México alcanzó 4 mil 60 centros de carga pública para vehículos eléctricos, mientras que la red privada sumó 52 mil 666 puntos.

El Universal

Beneficios de los autos eléctricos

Los vehículos eléctricos reducen emisiones contaminantes y disminuyen el ruido urbano. También requieren menor mantenimiento mecánico, al no utilizar motores de combustión interna. Además, ayudan a reducir el consumo de combustibles fósiles y pueden representar ahorros operativos para empresas y usuarios. Su adopción impulsa la innovación tecnológica y contribuye a la transición energética en ciudades.

CT