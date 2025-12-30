Durante las festividades de Navidad, la demanda de billetes y monedas creció como medio de pago entre la población en general.

Datos del Banco de México (Banxico) indican que en la semana que terminó el pasado 26 de diciembre, las necesidades de dinero en efectivo se incrementaron en 36 mil 388 millones de pesos.

Hace un año por esas mismas fechas el aumento semanal fue de 40 mil 265 millones de pesos, según datos del banco central mexicano.

Con el resultado alcanzado en la penúltima semana de diciembre y del año 2025, el saldo de la circulación de billetes y monedas se colocó en un total de 3 billones 539 mil 750 millones de pesos.

Banxico detalló que esa cifra implicó una variación anual de 7.9 por ciento.

Explicó que el incremento en la demanda de efectivo en la semana pasada reflejó en parte el efecto estacional asociado al día feriado del 25 de diciembre.

Demanda de dinero en efectivo subió entre 2019 y 2024

Información de la Casa de Moneda de México revela que durante el periodo 2019-2024, se registró un aumento significativo de demanda del dinero metálico por parte del Banco de México, atribuido tanto al inicio de la pandemia por COVID-19, como su desarrollo que no solo impactó a México, sino también a economías avanzadas y emergentes como resultado de la emergencia sanitaria mundial.

Menciona que en México la tendencia en la demanda de efectivo se vio influenciada por factores como la actividad económica, cambios en la política monetaria, así como motivos precautorios por parte de la población.

Señala que la circulación de monedas y billetes en los años de pandemia, reportó un crecimiento de entre el 11.8% y 25 por ciento.

Después se observó un periodo de variación estable, con tasas de crecimiento que oscilaron entre el 6.5% y 9.9 por ciento.

Hace mención que durante el primer trimestre de 2024 se registró un ascenso en la llamada base monetaria, como efecto de la dispersión de recursos de los programas sociales, a su vez consecuencia de la veda electoral.

Ahora, intuye, el comportamiento estable de la demanda de efectivo por parte de la población, responde a los efectos de la política monetaria actual, así como la actividad económica del país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF