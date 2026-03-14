Esta es la nueva forma de robar camiones de carga en México

Según datos oficiales, el robo de camiones aumentó durante 2025. Pero además de esa cifra, la particularidad es que está cambiando la forma en que se ejecuta este delito.

El mayor porcentaje de robo de camiones de carga en el territorio nacional se da cuando los vehículos están en circulación hacia su destino final, pero el año pasado repuntaron los casos cuando se encontraban estacionados .

En 2025, el robo de camiones aparcados alcanzó el 33% de los hurtos totales, pero subió 12 puntos porcentuales respecto a 2024 , de acuerdo con Overhaul, firma especializada en inteligencia y gestión de riesgos en la cadena de suministro.

Pese a que el principal método usado por los delincuentes para robar camiones fue la intercepción de unidades al estar en movimiento, con 64% de los casos, un año antes estaba en 76 por ciento .

“El principal modo de operación utilizado por los delincuentes había sido la intercepción de unidades al estar en movimiento. De cada cuatro camiones robados, tres eran a través de intercepción. Hoy en día esa cifra está cambiando. Se está trasladando a las unidades estacionadas”, expuso Enrique Villatoro, director de Inteligencia y Seguridad para Latinoamérica de Overhaul.

Ahora, uno de cada tres incidentes de robo son unidades detenidas , por lo que recomendó aumentar la prevención para identificar rutas seguras y horarios con menor incidencia de robo, pero también ubicar lugares seguros e iluminados para detener el camión.

“¿Cuáles son esos sitios con esa mayor incidencia? Puede ser una estación de servicio, una cachimba [sitios a un costado de la carretera donde los traileros pasan la noche] o una pensión” .

“Este 33% a nivel nacional se está dando en estaciones de servicio en zonas donde se vende huachicol o donde hay cachimbas y que implican un nivel de riesgo superior”, detalló Villatoro.

Los productos más robados fueron alimentos y bebidas; materiales de construcción e industriales; autos y partes; misceláneos; gasolina y diésel, destacó Overhaul.

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OA