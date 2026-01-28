Miércoles, 28 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

¿Cuánto cobra el personal militar en 2026 tras el último aumento?

El monto salarial puede variar de acuerdo al grado y antigüedad del servicio en las Fuerzas Armadas

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Este es el salario de la Fuerza Armada en 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este es el salario de la Fuerza Armada en 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con la resolución conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se confirmó un aumento de salario para el personal militar de las Fuerzas Armadas, con vigencia a partir de diciembre.

En el sector militar, el término “haber” sustituye la palabra “salario”, además, el concepto abarca las percepciones mensuales que los elementos del Ejército reciben según el rango jerárquico que desempeñan. Asimismo, el monto puede variar de acuerdo al grado y antigüedad del servicio.

Según lo que se explicó, los haberes actualizados se definieron luego de analizar la situación escalafonaria del sector, con base en los criterios salariales aplicados a la Administración Pública Nacional.

¿De cuánto es el sueldo que cobran las Fuerzas Armadas?

En un año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, todos los grados militares tuvieron un aumento considerable de sus percepciones. No obstante, la mayor ganancia se centró en los escalafones más bajos.

Estos incrementos van del 30 al 35%.

Lee: Jornada laboral castiga las horas extra de los trabajadores

Los salarios mensuales del personal militar en 2026 quedaron de la siguiente manera:

  • Soldado: 14 mil 411.03 pesos
  • Cabo: 15 mil 100.21 pesos
  • Sargento 1/o.: 16 mil 808.45 pesos
  • Sargento 2/o.: 16 mil 325.10 pesos
  • Subteniente: 24 mil 114.27 pesos
  • Teniente: 25 mil 563.88 pesos
  • Capitán 1/o.: 42 mil 506.59 pesos
  • Capitán 2/o.: 38 mil 536.71 pesos
  • Mayor: 49 mil 217.31 pesos
  • Teniente Coronel: 61 mil 748.01 pesos
  • Coronel: 90 mil 386.51 pesos
  • General Brigadier: 107 mil 058.75 pesos
  • General de División: 132 mil 683.99 pesos

Además de los haberes mensuales, el personal del Ejército Mexicano recibe prestaciones económicas y sociales, es decir, reciben incentivos que fortalecen su poder adquisitivo.

Lee: Pensión IMSS e ISSSTE: Beneficiarios que recibirán primero el pago de febrero

Algunos de estos beneficios adicionales son:

  • Aguinaldo: Equivale a 40 días de haber base.
  • Prima Vacacional: Corresponde a 20 días de haber base.
  • Seguro Colectivo de Retiro: Un fondo para la protección tras el cese del servicio.
  • Apoyo de Despensa: Ayuda mensual para la canasta básica.
  • Asignación de Técnico: Un 40% adicional sobre el haber para quienes cuentan con estudios de licenciatura y cumplen con los requisitos de la DEFENSA.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones