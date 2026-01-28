¿Cuánto cobra el personal militar en 2026 tras el último aumento?

De acuerdo con la resolución conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se confirmó un aumento de salario para el personal militar de las Fuerzas Armadas , con vigencia a partir de diciembre.

En el sector militar, el término “haber” sustituye la palabra “salario”, además, el concepto abarca las percepciones mensuales que los elementos del Ejército reciben según el rango jerárquico que desempeñan. Asimismo, el monto puede variar de acuerdo al grado y antigüedad del servicio.

Según lo que se explicó, los haberes actualizados se definieron luego de analizar la situación escalafonaria del sector, con base en los criterios salariales aplicados a la Administración Pública Nacional.

¿De cuánto es el sueldo que cobran las Fuerzas Armadas?

En un año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, todos los grados militares tuvieron un aumento considerable de sus percepciones. No obstante, la mayor ganancia se centró en los escalafones más bajos.

Estos incrementos van del 30 al 35%.

Los salarios mensuales del personal militar en 2026 quedaron de la siguiente manera:

Soldado: 14 mil 411.03 pesos

14 mil 411.03 pesos Cabo: 15 mil 100.21 pesos

15 mil 100.21 pesos Sargento 1/o. : 16 mil 808.45 pesos

: 16 mil 808.45 pesos Sargento 2/o. : 16 mil 325.10 pesos

: 16 mil 325.10 pesos Subteniente: 24 mil 114.27 pesos

24 mil 114.27 pesos Teniente: 25 mil 563.88 pesos

25 mil 563.88 pesos Capitán 1/o. : 42 mil 506.59 pesos

: 42 mil 506.59 pesos Capitán 2/o. : 38 mil 536.71 pesos

: 38 mil 536.71 pesos Mayor: 49 mil 217.31 pesos

49 mil 217.31 pesos Teniente Coronel: 61 mil 748.01 pesos

61 mil 748.01 pesos Coronel: 90 mil 386.51 pesos

90 mil 386.51 pesos General Brigadier: 107 mil 058.75 pesos

107 mil 058.75 pesos General de División: 132 mil 683.99 pesos

Además de los haberes mensuales, el personal del Ejército Mexicano recibe prestaciones económicas y sociales, es decir, reciben incentivos que fortalecen su poder adquisitivo.

Algunos de estos beneficios adicionales son:

Aguinaldo: Equivale a 40 días de haber base.

Equivale a 40 días de haber base. Prima Vacacional: Corresponde a 20 días de haber base.

Corresponde a 20 días de haber base. Seguro Colectivo de Retiro: Un fondo para la protección tras el cese del servicio.

Un fondo para la protección tras el cese del servicio. Apoyo de Despensa: Ayuda mensual para la canasta básica.

Ayuda mensual para la canasta básica. Asignación de Técnico: Un 40% adicional sobre el haber para quienes cuentan con estudios de licenciatura y cumplen con los requisitos de la DEFENSA.

