¿Cuánto cobra el personal militar en 2026 tras el último aumento?

De acuerdo con la resolución conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se confirmó un aumento de salario para el personal militar de las Fuerzas Armadas, con vigencia a partir de diciembre.En el sector militar, el término "haber" sustituye la palabra "salario", además, el concepto abarca las percepciones mensuales que los elementos del Ejército reciben según el rango jerárquico que desempeñan. Asimismo, el monto puede variar de acuerdo al grado y antigüedad del servicio.Según lo que se explicó, los haberes actualizados se definieron luego de analizar la situación escalafonaria del sector, con base en los criterios salariales aplicados a la Administración Pública Nacional.En un año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, todos los grados militares tuvieron un aumento considerable de sus percepciones. No obstante, la mayor ganancia se centró en los escalafones más bajos.Estos incrementos van del 30 al 35%.Los salarios mensuales del personal militar en 2026 quedaron de la siguiente manera:Además de los haberes mensuales, el personal del Ejército Mexicano recibe prestaciones económicas y sociales, es decir, reciben incentivos que fortalecen su poder adquisitivo.Algunos de estos beneficios adicionales son: