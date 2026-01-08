El peso mexicano mantiene una trayectoria de estabilidad frente al dólar, incluso después de que los datos de inflación en México sorprendieran con una desaceleración más marcada de lo anticipado.

Aunque el enfriamiento de los precios refuerza la narrativa de menor presión inflacionaria, el mercado no ve aún condiciones suficientes para que el Banco de México recorte la tasa de interés en su próxima decisión de política monetaria.

En este contexto, el tipo de cambio ha mostrado resistencia a romper el nivel psicológico de las 18 unidades por dólar, a pesar de que el ánimo de los inversionistas sigue condicionado por factores externos, entre ellos la incertidumbre geopolítica y la crisis en Venezuela.

Al cierre de operaciones de la tarde del jueves 8 de enero de 2026, el dólar se negoció en torno a 17,98 pesos, prácticamente sin variación respecto a la sesión previa, de acuerdo con datos de Dow Jones. Este comportamiento confirma un desempeño contenido del billete verde frente a la moneda mexicana.

En términos semanales, el dólar acumula una ligera caída de 0,06%, mientras que en comparación anual mantiene un retroceso significativo de 12,34%, lo que refuerza la fortaleza relativa del peso. Además, la divisa mexicana encadenó dos sesiones consecutivas de apreciación, en un entorno de baja volatilidad: el indicador de los últimos siete días se ubicó en 4,1%, muy por debajo del promedio anual de 8,99%, señal de un periodo de mayor calma cambiaria.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

