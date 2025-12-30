Condusef: Este banco es el que genera más rendimiento en tu cuenta de ahorro en 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (Condusef), es un organismo del gobierno de México que protege y defiende los derechos de los usuarios de servicios financieros a través de asesorías gratuitas, gestión de quejas, promoción de la educación financiera y fomentando la equidad entre clientes e instituciones.Como ya se mencionó, esta brinda los siguientes servicios:En este sentido, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan más rendimiento en tu cuenta de ahorro. A continuación te explicamos.A través de su portal web oficial, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan un mayor rendimiento en las cuentas de ahorro, siendo Bancrea el banco que hace rendir más tu dinero, con un 8.10% de ganancia anual total, seguido de Cetes Directo, con un 7.50%.A continuación te dejamos el listado completo:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL