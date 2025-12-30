Condusef: Este banco es el que genera más rendimiento en tu cuenta de ahorro en 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (Condusef), es un organismo del gobierno de México que protege y defiende los derechos de los usuarios de servicios financieros a través de asesorías gratuitas, gestión de quejas, promoción de la educación financiera y fomentando la equidad entre clientes e instituciones.

Como ya se mencionó, esta brinda los siguientes servicios:

Asesoría y orientación: Ayuda a comprender productos financieros como créditos, seguros y demás servicios.

Gestión de quejas: Interviene, de forma gratuita, en reclamaciones contra instituciones financieras por cargos no reconocidos, problemas con el seguro, etc.

Conciliación: Busca soluciones amistosas entre la entidad financiera y el cliente.

Educación financiera: Fomenta una cultura de finanzas personales para una toma de mejores decisiones.

Defensa legal: Ofrece defensa legal gratuita en caso de que se cuente con suficientes elementos, y no se pueda costear un abogado.

En este sentido, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan más rendimiento en tu cuenta de ahorro. A continuación te explicamos.

Este banco es el que genera más rendimiento en tu cuenta de ahorro en 2026

A través de su portal web oficial, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan un mayor rendimiento en las cuentas de ahorro, siendo Bancrea el banco que hace rendir más tu dinero, con un 8.10% de ganancia anual total, seguido de Cetes Directo, con un 7.50%.

A continuación te dejamos el listado completo:

Bancrea Cetes Directo Covalto Banco Forjadores Kapital Bank Ualá BIM Compartamos Banco Banco Multiva CIBanco Mifel Banjercito Actinver BanBajío Banorte Banco del Bienestar Santander Banregio BBVA HSBC Banco Azteca Scotiabank Banamex

