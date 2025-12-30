Martes, 30 de Diciembre 2025

Condusef: Este banco es el que genera más rendimiento en tu cuenta de ahorro en 2026

A través de su portal web oficial, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan mayor rendimiento

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Qué banco genera más rendimiento a la hora de ahorrar? UNSPLASH / BRAÑO

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (Condusef), es un organismo del gobierno de México que protege y defiende los derechos de los usuarios de servicios financieros a través de asesorías gratuitas, gestión de quejas, promoción de la educación financiera y fomentando la equidad entre clientes e instituciones.

Como ya se mencionó, esta brinda los siguientes servicios:

  • Asesoría y orientación: Ayuda a comprender productos financieros como créditos, seguros y demás servicios.
  • Gestión de quejas: Interviene, de forma gratuita, en reclamaciones contra instituciones financieras por cargos no reconocidos, problemas con el seguro, etc.
  • Conciliación: Busca soluciones amistosas entre la entidad financiera y el cliente.
  • Educación financiera: Fomenta una cultura de finanzas personales para una toma de mejores decisiones.
  • Defensa legal: Ofrece defensa legal gratuita en caso de que se cuente con suficientes elementos, y no se pueda costear un abogado.

En este sentido, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan más rendimiento en tu cuenta de ahorro. A continuación te explicamos.

Este banco es el que genera más rendimiento en tu cuenta de ahorro en 2026

A través de su portal web oficial, la Condusef reveló cuáles son los bancos que generan un mayor rendimiento en las cuentas de ahorro, siendo Bancrea el banco que hace rendir más tu dinero, con un 8.10% de ganancia anual total, seguido de Cetes Directo, con un 7.50%.

A continuación te dejamos el listado completo:

  1. Bancrea
  2. Cetes Directo
  3. Covalto
  4. Banco Forjadores
  5. Kapital Bank
  6. Ualá
  7. BIM
  8. Compartamos Banco
  9. Banco Multiva
  10. CIBanco
  11. Mifel
  12. Banjercito
  13. Actinver
  14. BanBajío
  15. Banorte
  16. Banco del Bienestar
  17. Santander
  18. Banregio
  19. BBVA
  20. HSBC
  21. Banco Azteca
  22. Scotiabank
  23. Banamex

