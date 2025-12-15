Lunes, 15 de Diciembre 2025

CFE: ¿qué aparato consume más energía en casa y cómo no pagar de más?

De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el alto costo de luz que cada mes llega en tu recibo podría deberse al excesivo consumo de energía de un aparato electrodoméstico

De acuerdo a la CFE, el alto costo de la luz puede deberse al funcionamiento continuo de un aparato electrodoméstico. UNSPLASH / P. AGUILAR / UNSPLASH / Lotus Design N Print

Si una de tus preocupaciones es el alto costo que puede llegar en tu recibo de la luz esta información podría interesarte. Una de las razones por las que puede que el costo de tu recibo de luz sea alto es que hay un aparato que consume más energía.

¿Qué aparato consume más energía?

El alto costo de luz que cada mes llega en tu recibo podría deberse al excesivo consumo de energía de un aparato electrodoméstico. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el refrigerador es el aparato que más energía consume dentro de una vivienda. La buena noticia es que hay hábitos simples que puedes aplicar para evitar su excesivo gasto de energía. 

¿Qué hago para que mi refrigerador consuma menos energía?

De acuerdo a la CFE, el refrigerador representa una parte considerable del gasto energético del hogar, debido a su funcionamiento continuo, ya que siempre esta encendido, lo que lo convierte en el principal responsable de los altos consumos. Aquí te contamos algunos consejos para evitar que tu refrigerador consuma  exceso de energía: 

  • Ajusta el termostato a una temperatura adecuada
  • Limpia la parte  trasera  del refrigerador  con regularidad para evitar acumulación de polvo en el condensador
  • Evita abrir la puerta con frecuencia o por mucho tiempo, ya que eso obliga al motor a trabajar más para recuperar la temperatura.

  • Coloca el refrigerador lejos de fuentes de calor.
  • Elige modelos con sello de eficiencia energética: consumen hasta 50% menos de electricidad que los convencionales.
  • Invierte en tecnología moderna. Esta opción vale la pena, ya que a largo plazo se notara el ahorro.

¿Qué aparatos gastan más energía?

Además del refrigerador hay otros aparatos que consumen más energía. Según la CFE, otros aparatos que gastan energía en exceso son:  

  • El aire condicionado
  • El boiler eléctrico
  • La lavadora
  • Aparatos eléctricos que aparecen en stand by. 

