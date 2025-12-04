Jueves, 04 de Diciembre 2025

Economía | Cierre del dólar

Peso mexicano prolonga su racha de ganancias

Conoce la cotización de la divisa americana de este 4 de diciembre de 2025

 

Por: Elsy Angélica Elizondo

En la última semana, el tipo de cambio acumula una caída del 0.72%, y en comparación anual mantiene un retroceso del 12.5%. UNSPLASH

El dólar estadounidense cerró este martes 4 de diciembre en 18.22 pesos por unidad, lo que representa una ligera baja de 0.36% respecto al cierre anterior de 18.29 pesos. Con este ajuste, la divisa norteamericana alcanzó su nivel más bajo en México desde julio de 2024, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el tipo de cambio acumula una caída del 0.72%, y en comparación anual mantiene un retroceso del 12.5%. 

De acuerdo con un análisis del Grupo Financiero Monex, el fortalecimiento del peso responde a las expectativas de que la Reserva Federal (FED) reduzca su tasa de interés de referencia en su próxima reunión.

El comportamiento reciente del dólar muestra inestabilidad moderada: revirtió el ligero avance del 0.11% registrado en la sesión previa y mantiene una volatilidad semanal menor a la observada durante el último año. 

¿Dónde comprar o vender el dólar?  

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. 

  • Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.  
  • Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.  
  • Plataformas en línea.  
  • ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).  

