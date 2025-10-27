El peso mexicano inició la semana con una apreciación cercana al 0,37%, cotizando alrededor de 18,38 unidades por dólar , impulsado por el renovado apetito global por activos de riesgo y por el sólido desempeño del sector exportador.

Según datos de Dow Jones, la divisa estadounidense cerró la última sesión en 18,38 pesos , apenas 0,06% por debajo de los 18,40 pesos registrados el día anterior.

Uno de los principales motores del avance del peso fue el fuerte crecimiento de las exportaciones automotrices mexicanas, que se expandieron 51,2% hacia mercados distintos de Estados Unidos. Este incremento refleja una diversificación geográfica y una mayor resiliencia del sector manufacturero nacional.

Los envíos al mercado estadounidense también se mantuvieron sólidos, con un aumento de 12,4%, a pesar del endurecimiento arancelario, que suele limitar el comercio bilateral.

Aunque las importaciones siguieron presionando la balanza comercial, el dinamismo exportador evidenció que la actividad económica mexicana continúa mostrando fortaleza en un entorno global de crecimiento débil.

En la última semana, el dólar acumuló una baja de 0,25%, mientras que en el balance interanual mantiene una caída del 9,31%. La moneda estadounidense encadenó dos jornadas consecutivas de pérdidas, con una volatilidad menor respecto al promedio del último año, señal de un comportamiento más estable en los mercados cambiarios.

Durante septiembre, México registró un déficit comercial de 2.400 millones de dólares, cifra superior a los mil 300 millones previstos y la más elevada del año. Sin embargo, este resultado negativo fue parcialmente compensado por el avance de 13,8% en las exportaciones totales, con un repunte de 15,7% en las manufacturas, que siguen siendo el pilar de la economía nacional.

