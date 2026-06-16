El peso mexicano concluyó la jornada con un nuevo fortalecimiento frente al dólar estadounidense , luego de que la divisa norteamericana registrara una ligera caída en el mercado cambiario.

Al cierre de las operaciones, el dólar se ubicó en 17.21 pesos por unidad, una cotización inferior a la reportada en la sesión previa, cuando se ubicó en 17.23 pesos. Con ello, la moneda mexicana logró mantener una tendencia favorable y consolidar su desempeño reciente frente al billete verde.

El dólar acumula pérdidas en la última semana

Los movimientos observados durante los últimos días reflejan una depreciación gradual de la moneda estadounidense frente al peso. Tan solo en la última semana, el dólar acumuló una baja cercana al 1.2%.

La tendencia es aún más evidente al comparar los niveles actuales con los registrados hace un año. En términos anuales, la divisa estadounidense muestra una disminución superior al 8.5% frente a la moneda mexicana, lo que confirma el fortalecimiento que ha experimentado el peso durante los últimos meses.

Mercado cambiario muestra mayor estabilidad

Especialistas destacan que, además de la baja en la cotización del dólar, otro factor relevante es la reducción de la volatilidad en el mercado cambiario.

Actualmente, los movimientos del tipo de cambio presentan una volatilidad cercana al 5.6 por ciento, nivel que se encuentra por debajo del promedio de referencia observado en periodos recientes. Este comportamiento suele interpretarse como una señal de mayor estabilidad y menor incertidumbre para inversionistas, empresas y participantes del mercado financiero.

Peso mantiene tendencia favorable

Durante las últimas sesiones, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento consistente que favorece a la moneda mexicana. La disminución gradual del valor del dólar refleja una mayor fortaleza del peso y un entorno cambiario más equilibrado.

Aunque los mercados internacionales continúan atentos a factores como las decisiones de política monetaria, el desempeño económico global y las tensiones geopolíticas, por ahora el peso mexicano mantiene una posición sólida frente a la divisa estadounidense.

Los analistas consideran que la menor volatilidad observada recientemente podría contribuir a que el mercado cambiario conserve un comportamiento relativamente estable en el corto plazo, siempre que no surjan factores externos que modifiquen significativamente las expectativas de los inversionistas.

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