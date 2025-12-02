Este martes 2 de diciembre, el tipo de cambio cerró con el dólar estadounidense en 18.28 pesos por unidad , una ligera caída del 0.15% respecto al lunes, cuando había terminado en 18.31 pesos.

Con este ajuste, la divisa estadounidense marcó su nivel más bajo del año , incluso por debajo del cierre del 16 de septiembre, cuando se ubicó en 18.29 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

De acuerdo con el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex, la moneda mexicana avanzó gracias al retroceso del dólar, mientras los mercados procesaban señales que apuntan a una postura más dovish por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En el balance de la última semana, el dólar acumula una baja del 0.61%, y en la comparación anual mantiene un retroceso del 10.08%. Esta variación rompe con el comportamiento del día previo, cuando había mostrado un avance del 0.29%, reflejando la dificultad de establecer una tendencia clara.

La volatilidad de los últimos siete días fue significativamente menor a la observada en todo el último año, lo que deja al dólar moviéndose con menos oscilaciones de lo habitual en el periodo reciente.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

