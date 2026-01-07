Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 1 de enero

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta quinta semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de enero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 7 de enero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Pepino $16.90 kg

Piña Miel $16.90 kg

Jitomate Saladet $19.90 kg

Aguacate Hass $39.90 kg

Manzana Royal gala: $49.90 kg

Sandía charleston: $14.90 kg

Guayaba: $45.90 MXN el manojo

Plátano Tabasco: $22.90 kg

Nopal: $29.90 MXN la pieza

Cilantro: $9.90 MXN el manojo

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de pollo a $165 pesos el kilo

Pierna de pollo a $109 pesos el kilo

Molida de pollo a $215 pesos el kilo

Pollo entero a $76 pesos el kilo

