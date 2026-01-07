Miércoles, 07 de Enero 2026

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 1 de enero

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 7 de enero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta quinta semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de enero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 7 de enero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Pepino $16.90 kg
  • Piña Miel $16.90 kg
  • Jitomate Saladet $19.90 kg
  • Aguacate Hass $39.90 kg
  • Manzana Royal gala: $49.90 kg
  • Sandía charleston: $14.90 kg
  • Guayaba: $45.90 MXN el manojo
  • Plátano Tabasco: $22.90 kg
  • Nopal: $29.90 MXN la pieza
  • Cilantro: $9.90 MXN el manojo

Carnes, pollos y pescados

  • Pechuga de pollo a $165 pesos el kilo
  • Pierna de pollo a $109 pesos el kilo
  • Molida de pollo a $215 pesos el kilo
  • Pollo entero a $76 pesos el kilo

