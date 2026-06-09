Venta de camiones pesados retrocede en mayo: las cifras OFICIALES del Inegi

En mayo, la comercialización de camiones pesados al menudeo, es decir, del distribuidor al público en general, alcanzó las 2 mil 840 unidades, un 15.6% menos respecto a mayo de 2025, según cifras del Inegi.

En el acumulado enero-mayo, se han colocado 12 mil 878 vehículos pesados en el mercado mexicano, un 26.3% menos respecto al mismo periodo del año anterior, el equivalente a cuatro mil 600 camiones menos.

En conferencia de prensa con Anpact, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, destacó que, en ambos periodos de referencia, todas las clases y segmentos de camiones presentaron bajas en su comparativa anual.

Incluso, agregó, que estos resultados ocasionaron que la comercialización de camiones pesados se ubicara por debajo de los niveles prepandemia, un 27.4% menos respecto a mayo de 2019.

Por fuente de energía, en mayo, la colocación de vehículos pesados a diésel prevaleció como el más solicitado por los clientes con 12 mil 665 unidades, un 98% del mercado; le siguieron los eléctricos con 119 vehículos y 0.9% del mercado; híbridos con 92 unidades y una participación de 0.7%; gas natural con dos unidades y 0.02% del mercado; mientras que a gasolina no hubo ninguna colocación de camiones pesados.

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Derivado de los resultados totales a mayo, la previsión de ventas de AMDA para finales de este año es de 38 mil 425 vehículos pesados, sin incluir autobuses foráneos que comercializan directamente las armadoras, es decir, un ligero crecimiento de 0.3% respecto a 2025.

La venta de camiones en el mercado mexicano se ha visto afectada por varios factores : encarecimiento de las unidades por la integración de tecnologías más eficientes, importación de camiones pesados usados provenientes de Estados Unidos, robo de unidades de transporte de carga y poco acceso al financiamiento de los transportistas.

JM