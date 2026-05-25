El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) revela periódicamente su directorio oficial actualizado de beneficios, mismo que corresponderá a este entrante mes de junio 2026.

Respaldada por la Secretaría de Bienestar, la iniciativa del INAPAM garantiza que las personas de la tercera edad puedan acceder a rebajas directas y promociones exclusivas con tan solo presentarla. Estos apoyos forman parte de un esfuerzo continuo por fomentar la autonomía, mejorar la calidad de vida y garantizar la participación social activa de los adultos mayores.

¿Qué tiendas ofrecerán descuentos del INAPAM en junio 2026?

Para este mes, grandes cadenas de autoservicio como Soriana y Chedraui mantienen convenios especiales que permiten a los beneficiarios acceder a rebajas exclusivas en alimentos, productos de higiene personal y artículos de primera necesidad. Estos descuentos aplican directamente en la línea de cajas, por lo que es fundamental que el titular muestre su credencial antes de que el cajero comience a registrar los productos para asegurar que la promoción se haga efectiva.

En el rubro de la salud, el directorio de junio 2026 confirma descuentos que van del 15% al 50% en consultas médicas, estudios clínicos, laboratorios y farmacias de prestigio. Además, los adultos mayores pueden aprovechar rebajas significativas en ópticas reconocidas a nivel nacional, como Devlyn y +Visión, así como en clínicas dentales, servicios de fisioterapia, geriatría y aparatos auditivos.

Así puedes viajar y pagar menos con el INAPAM

La movilidad es uno de los pilares más fuertes de este programa social; por ello, los adultos mayores pueden viajar con tarifas preferenciales o incluso de forma gratuita en el transporte público urbano de diversas ciudades. Asimismo, quienes necesiten trasladarse a otros estados pueden obtener hasta un 50% de descuento en boletos de autobuses foráneos.

En el ámbito aéreo, aerolíneas de gran calado como Aeroméxico continúan ofreciendo tarifas especiales para vuelos nacionales e internacionales a los portadores de la credencial. Para hacer válido este beneficio, la compra debe realizarse cumpliendo los términos y condiciones del convenio oficial, lo que implica adquirir los boletos en las sucursales de la aerolínea.

Por otro lado, el pago de servicios básicos del hogar contempla reducciones de hasta un 50% en el impuesto predial y el recibo de agua potable. Es importante destacar que estos porcentajes de descuento dependen de las normativas específicas de cada municipio o ayuntamiento local, por lo que se recomienda a los beneficiarios acudir a las oficinas de tesorería de su localidad para confirmarlos.

Requisitos para tramitar tu credencial en 2026

Si aún no cuentas con este documento, el trámite es gratuito en los módulos autorizados (lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas). Solo necesitas hacer los siguientes pasos:

Lleva tu acta de nacimiento e identificación oficial vigente.

Presenta tu CURP actualizada y comprobante de domicilio reciente.

No olvides una fotografía tamaño infantil.

Muestra siempre tu plástico antes de que el cajero registre tus compras para garantizar cualquier promoción en los establecimientos.

Finalmente, recuerda que el directorio de beneficios es un documento dinámico que se actualiza constantemente con nuevos convenios y promociones a lo largo del país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO