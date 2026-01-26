Canadá busca consolidarse como una potencia media, señalan expertos

Tras el "acuerdo comercial preliminar pero histórico destinado a eliminar los obstáculos al comercio y reducir aranceles", concretado con China, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, especialistas en relaciones internacionales señalaron que Canadá busca consolidarse como una potencia media y diversificar su mercado ante las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, con lo que ejerce presión en su renegociación del tratado de libre comercio con México y Estados Unidos. Sin embargo, aunque se espera que el acuerdo comercial de América del Norte continúe, los expertos no descartaron represalias por parte del magnate neoyorquino.

Carlos Cordero, académico del ITESO, recordó que en su discurso en la cumbre de Davos, Suiza, Carney hizo un llamado a que las potencias medias diversifiquen el comercio internacional para combatir la coerción económica de grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Países como Brasil, Turquía e Indonesia podrían sumarse a la búsqueda de nuevas relaciones comerciales.

Arturo Santa Cruz, académico de la Universidad de Guadalajara, indicó que Canadá llega fortalecido y con el apoyo de la comunidad internacional a la renegociación del T-MEC. Además, Ottawa cuenta con alianzas al interior de Estados Unidos, por lo que aunque Donald Trump busque imponer represalias o condiciones adversas, Carney podrá negociar en una posición de fortaleza.

"Canadá, históricamente, ha sido una potencia media relevante en el ámbito internacional, normalmente en temas más suaves como derechos humanos o cambio climático. En esta ocasión se está enfocando a temas más duros, como el comercio internacional […]. Lo que busca Canadá es recuperar su papel como potencia media, sobre todo en esta época tan crítica", dijo.

La ministra de asuntos exteriores de Canadá, Anita Anand, reiteró en entrevista para un medio canadiense el pasado 25 de enero que su país no busca un acuerdo de libre comercio con China. La intención, aseguró, es duplicar sus exportaciones no estadounidenses en un lapso de 10 años y anunció la intención de formalizar entendimientos comerciales con la India.

Para Cordero, aunque la idea de acabar con el TMEC es lejana, existe la posibilidad de que Estados Unidos negocie dos acuerdos distintos como represalia: uno con México y otro con Canadá. "Que Estados Unidos parta las negociaciones y negocie con Canadá y negocie con México por separado. Esa es la verdadera afectación que podría tener: si Canadá avanza en su acercamiento a China y la postura de su primer ministro se radicaliza en contra de Donald Trump, entonces yo creo que México podría verse afectado de manera indirecta porque Trump va a querer partir la negociación".

Además de pactar mayor apertura en sectores como agricultura, pesca y alimentos, Ottawa y Pekín acordaron la entrada a Canadá de 49 mil vehículos eléctricos fabricados en China con un arancel del 6.1 por ciento. A cambio, el país asiático concederá concesiones comerciales en canola, carne de vacuno, entre otros.

Washington ha advertido en reiteradas ocasiones que este acuerdo preliminar permitirá que China "vierta sus productos baratos en Estados Unidos" a través de Canadá. Por ello, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 por ciento a productos canadienses, como medida de coerción. Sin embargo, para Cordero, Carney se ha mantenido firme en su posición de diversificar la economía de su país.

"Carney se planta de frente a Trump y dice que tenemos que hacernos a la idea de que la actitud de Estados Unidos en el sistema internacional es otra. En ese sentido podemos entender el acercamiento con China. Es un desafío: estamos viendo una confrontación entre potencias. Aunque parezca que Canadá no es una potencia, económicamente es relevante", añadió el académico del ITESO.

En tanto, Santa Cruz consideró que México podría verse beneficiado en la renegociación del tratado de libre comercio al estar en "buenos términos" con Donald Trump. Funcionarios estadounidenses han abiertamente reconocido que el trabajo coordinado del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con Estados Unidos.

Por último, ambos especialistas coincidieron en que el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre China y Brasil, si bien es una muestra de que el país asiático busca intensificar su presencia en el continente americano, no generará mayores presiones por parte de Trump al resto de Latinoamérica, como con México y Canadá. La economía brasileña es mucho más dependiente de China que de Estados Unidos, por lo que el alcance del magnate neoyorquino sería menor.

