Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes recibirán el PAGO TRIPLE en febrero de 2026?

Los programas del Gobierno Federal dirigidos a estudiantes en México, incluida la Beca Rita Cetina, están a poco tiempo de retomar sus pagos tras el periodo vacacional de invierno. Mientras muchos se encuentran a la espera del calendario de pagos de febrero 2026, las autoridades confirmaron que algunos beneficiarios recibirán pago triple.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Los primeros en formar parte de la Beca Rita Cetina fueron los estudiantes de secundaria, quienes reciben un pago de mil 900 pesos bimestrales (a excepción del de julio-agosto por el periodo vacacional), y 700 pesos por cada estudiante adicional proveniente de la misma familia.

En los últimos días, se ha comentado la posibilidad de un pago triple para las y los beneficiarios de este programa, por ello, aquí te contamos quiénes contarán con este beneficio y para cuándo se puede esperar el depósito.

¿Quiénes recibirán pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero?

De acuerdo con el coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo, el pago triple les corresponderá a aquellos estudiantes que hayan realizado su registro en septiembre y no se les había hecho entrega de su tarjeta.

La entrega de tarjetas a alumnos de secundaria comenzó a inicios del mes y finalizará el próximo viernes 30 de enero. Esto quiere decir que, quienes recién hayan recogido su tarjeta serán los beneficiarios que recibirán el pago triple.

Este pago corresponde a los bimestres acumulados desde que se les otorgó la beca: septiembre-octubre, noviembre-diciembre; y al depósito del periodo enero-febrero de 2026, con el cual estarían al corriente con los demás derechohabientes del programa; y será de por lo menos 5 mil 700 pesos, dependiendo de cuántos estudiantes de la familia estén inscritos a la beca.

Se espera que el primer pago del año de la Beca Rita Cetina, al igual que de las demás Becas para el Bienestar, llegue en febrero; sin embargo, aún se está a la espera de la publicación del calendario oficial que indicará en qué fechas se irán recibiendo los pagos.

