Luego de que Ottawa y Pekín fortalecieron sus relaciones comerciales en los sectores agrícolas, pesqueros y automotriz , explicó el primer ministro canadiense, Mark Carney, Miguel Sigala, académico de la Universidad de Guadalajara, apuntó que la relación China-Canadá genera incertidumbre en la región, en el marco de la discusión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Es una posibilidad completamente real. El acercamiento canadiense con China puede ser un factor que contribuya a que ya no se renueve el T-MEC. Es un escenario que es cada vez más probable y este fenómeno en particular abona a esta posibilidad”, advirtió.

El acuerdo, al que calificó como “intrépido”, llega en el contexto del discurso que Carney dio en la cumbre de Davos, Suiza. En él, el primer ministro llamó a que las potencias medias deben trabajar juntas para resistir el acoso y la coerción económica de países más grandes.

Sin embargo, pese a que el tratado de libre comercio está en riesgo, para el experto las relaciones comerciales en la región tendrán pocas afectaciones. “Aunque el T-MEC se cancele, el intercambio económico, el comercio de América del Norte se mantendrá. Cómo no lo sabemos, pero se mantendrá”.

“En el caso de México, en este primer año de Trump como presidente, donde la política proteccionista, con varias implicaciones de aranceles hacia México y hacia el mundo, a pesar de estos movimientos, el comercio entre México y Estados Unidos sigue creciendo. La interdependencia que por muchos años han forjado los países, la interconexión de cadenas productivas sigue existiendo y se van a mantener exista o no un tratado comercial”, agregó.

En tanto, luego de que China y Brasil fortalecieron sus lazos comerciales en días pasados, Sigala señaló que Estados Unidos podría ejercer mayor presión en el continente para contrarrestar la influencia China. Además, Brasil y Canadá, como potencias medias con alta influencia en el mundo, crecen sus relaciones con otros países para reducir la presión estadounidense.

¿Qué es el T-MEC?

El T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) es el acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de julio de 2020 para regular el intercambio económico en América del Norte, sustituyendo al TLCAN. Su propósito es modernizar la relación entre los tres países mediante nuevas disposiciones en materia laboral, digital, ambiental y automotriz.

Puntos principales del T-MEC:

Propósito: Promover la inversión, el libre comercio, la generación de empleos y la integración económica en la región.

Actualización del TLCAN: Incorpora temas contemporáneos como el comercio electrónico, la lucha contra la corrupción y el apoyo a las PyMEs.

Reglas automotrices: Establece que al menos el 75% de los componentes de un vehículo se fabriquen dentro de la región para evitar aranceles, además de exigir un mayor valor de contenido laboral.

Compromisos laborales: Garantiza mejores condiciones y salarios, así como la libertad sindical.

Duración y revisión: Tiene una vigencia de 16 años y será evaluado cada seis; la primera revisión está prevista para 2026.

Con su implementación, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos y fortaleció la competitividad de América del Norte.

