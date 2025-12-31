Entidades como el Buró de Crédito, el Círculo de Crédito y las Sociedades de Información Crediticia se dedican a recopilar y administrar los datos sobre el comportamiento financiero de personas y empresas. En ese sentido, no se tratan de "listas negras" en las que se señala a los deudores como se suele creer.

Por ello, aparecer en el Buró de Crédito no es necesariamente negativo. En estos espacios aparecen todas las personas o empresas que han contratado un crédito de consumo, empresarial, hipotecario o automotriz.

Eso sí, de acuerdo con el comportamiento, el registro puede mostrarse como positivo o como negativo.

Por ley, un usuario puede solicitar un reporte de crédito gratuito al año. De igual forma, hay otras aplicaciones que permiten obtener una puntuación que te registre una calificación de acuerdo con las acciones registradas.

De manera general, se habla de que el Buró de Crédito elimina los registros de acuerdo con la deuda que se haya generado bajo el siguiente esquema:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS se eliminan después de un año

Deudas de entre 25 y 500 UDIS se eliminan tras dos años

Deudas de entre 500 y mil UDIS se eliminan tras cuatro años

Deudas mayores a mil se eliminan tras seis años siempre y cuando no superen los 400 mil UDIS

No obstante, si el usuario no regulariza una situación de deuda, el historial se verá afectado hasta que se llegue a una solución del problema. En ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado de organizaciones fraudulentas que ofrecen regularizar sus situaciones a través de pagos. Para acceder a estos servicios se debe contactar a empresas registradas en los padrones oficiales.

