Si para tu cena de fin de año te faltaron las uvas, la sidra o los desechables, ¡corre! Los principales supermercados de México operan con horarios especiales este 31 de diciembre, y sobre todo mañana 1 de enero de 2026.La mayoría cerrará sus puertas más temprano de lo habitual hoy, o bien, algunos abrirán más tarde mañana para que sus trabajadores también puedan celebrar el Año Nuevo.Esta es la lista oficial de horarios para hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, y qué pasará mañana 1 de enero de 2026.Si necesitas algo para el "recalentado" o de plano te quedaste sin comida para el primer día del Año Nuevo, toma en cuenta que muchas tiendas abrirán más tarde de lo normal y una de ellas permanecerá cerrada por completo.