Si para tu cena de fin de año te faltaron las uvas, la sidra o los desechables, ¡corre! Los principales supermercados de México operan con horarios especiales este 31 de diciembre, y sobre todo mañana 1 de enero de 2026.

La mayoría cerrará sus puertas más temprano de lo habitual hoy, o bien, algunos abrirán más tarde mañana para que sus trabajadores también puedan celebrar el Año Nuevo.

Esta es la lista oficial de horarios para hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, y qué pasará mañana 1 de enero de 2026.

Horarios de cierre para hoy 31 de diciembre

Supermercado | Horario de cierre

Walmart | 21:00 horas

Soriana | 20:00 horas

Bodega Aurrera | 20:00 horas

Chedraui | 20:00 horas

Costco | 17:00 horas

Sam’s Club | 20:00 horas

City Market | 20:00 horas

¿Qué supermercados abren el 1 de enero de 2026?

Si necesitas algo para el "recalentado" o de plano te quedaste sin comida para el primer día del Año Nuevo, toma en cuenta que muchas tiendas abrirán más tarde de lo normal y una de ellas permanecerá cerrada por completo.

Walmart: Abrirá de 10:00 a 21:00 horas.

Soriana: Abrirá de 10:00 a 20:00 horas.

Bodega Aurrera: Abrirá de 09:00 a 21:00 horas.

Chedraui: Abrirá de 09:00 a 20:00 horas.

Costco: estará cerrado. Todas sus sucursales y gasolineras en México permanecerán cerradas el 1 de enero. Reabren hasta el viernes 2 de enero.

Sam's Club: Abrirá de 10:00 a 20:00 horas.

