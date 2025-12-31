Miércoles, 31 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

¿A qué hora cierran los supermercados hoy 31 de diciembre? Horarios de las tiendas

La mayoría de las tiendas cerrará sus puertas más temprano de lo habitual o bien, algunos abrirán más tarde para que sus trabajadores también puedan celebrar el Año Nuevo

Por: Oralia López

Los principales supermercados de México operan con horarios especiales este 31 de diciembre, y sobre todo mañana 1 de enero de 2026. ESPECIAL / CANVA y GEMINI

Si para tu cena de fin de año te faltaron las uvas, la sidra o los desechables, ¡corre! Los principales supermercados de México operan con horarios especiales este 31 de diciembre, y sobre todo mañana 1 de enero de 2026.

La mayoría cerrará sus puertas más temprano de lo habitual hoy, o bien, algunos abrirán más tarde mañana para que sus trabajadores también puedan celebrar el Año Nuevo.

Esta es la lista oficial de horarios para hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, y qué pasará mañana 1 de enero de 2026.

Horarios de cierre para hoy 31 de diciembre

Supermercado | Horario de cierre

  • Walmart | 21:00 horas
  • Soriana | 20:00 horas
  • Bodega Aurrera | 20:00 horas
  • Chedraui | 20:00 horas
  • Costco | 17:00 horas
  • Sam’s Club | 20:00 horas
  • City Market | 20:00 horas

¿Qué supermercados abren el 1 de enero de 2026?

Si necesitas algo para el "recalentado" o de plano te quedaste sin comida para el primer día del Año Nuevo, toma en cuenta que muchas tiendas abrirán más tarde de lo normal y una de ellas permanecerá cerrada por completo.

  • Walmart: Abrirá de 10:00 a 21:00 horas.
  • Soriana: Abrirá de 10:00 a 20:00 horas.
  • Bodega Aurrera: Abrirá de 09:00 a 21:00 horas.
  • Chedraui: Abrirá de 09:00 a 20:00 horas.
  • Costco: estará cerrado. Todas sus sucursales y gasolineras en México permanecerán cerradas el 1 de enero. Reabren hasta el viernes 2 de enero.
  • Sam's Club: Abrirá de 10:00 a 20:00 horas.

