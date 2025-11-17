Pensión Mujeres Bienestar: ¿Se ha confirmado aumento de pago para 2026?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico brindado por el Gobierno de México, destinado a mujeres de 60 años en adelante inscritas en este programa. Su objetivo es reconocer la aportación de las mujeres en la construcción del país y fortalecer su bienestar mediante esta ayuda.

La Pensión Mujeres Bienestar brinda un apoyo bimestral de 3 mil pesos. X / ARIADNA MONTIEL REYES

¿Habrá aumento de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

La Pensión Mujeres Bienestar brinda un apoyo bimestral de 3 mil pesos. Hasta el momento, el Gobierno de México no ha informado sobre un aumento para el año 2026, por lo que la cantidad se mantiene en 3 mil pesos. La recomendación es estar atenta a los comunicados oficiales para conocer cualquier actualización.

Cabe destacar que las mujeres inscritas, al cumplir 65 años de edad, se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pago para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Los pagos para las nuevas beneficiarias se depositarán por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido. A continuación, el calendario oficial:

Martes 18 de noviembre: A, B, C, D

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuáles son los requisitos para tener la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

La brecha salarial entre géneros sigue siendo uno de los aspectos más relevantes de la desigualdad. Muchas mujeres aún carecen de un ingreso propio; por ello, el Gobierno de México otorga este apoyo con la finalidad de contribuir a su autonomía económica.

