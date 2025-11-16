La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) informó que el Buen Fin 2025 mantiene un desempeño sólido y dinámico en estos días, consolidándose como la fiesta comercial más importante del país y como un pilar para miles de negocios y empresas familiares, que encuentran en este programa una oportunidad para fortalecer su actividad y seguir creciendo. Uno de los indicadores más relevantes es que el 53% de los comercios participantes reporta haberse inscrito de manera formal en las plataformas oficiales, lo que impulsa la transparencia, la confianza del consumidor y la consolidación del comercio establecido. En cuanto al comportamiento sectorial, el turismo registra 215 mil 988 negocios participantes. A su vez, el comercio minorista encabeza la participación con el 78%, mientras que los negocios locales y familiares representan ya el 48% del total, reafirmando su papel fundamental dentro de el Buen Fin y de la economía nacional. Sobre el comportamiento económico, los negocios reportan incrementos entre el 20% y el 30% en sus ventas, mientras que la mayoría de los comercios señala que el Buen Fin representa entre el 15% y el 30% de sus ventas anuales, un dato particularmente significativo para las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de esta temporada para reforzar su estabilidad financiera. En materia laboral, el 42% de los participantes afirma haber generado nuevos empleos, de los cuales 92% son temporales, lo que refleja la activación económica y la movilidad laboral que genera el programa. En cuanto a la promoción, las redes sociales —principalmente Facebook e Instagram— se consolidan como las herramientas más utilizadas, seguidas por la publicidad impresa. Los productos más vendidos hasta este domingo incluyen: Telefonía móvil, joyería y regalos, automóviles y servicios. Los estados con mayor participación son: Ciudad de México (13%), Querétaro (13%), Nayarit (10%), San Luis Potosí (9%) y Tamaulipas (8%) El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, destacó que estas cifras reflejan el compromiso y la fortaleza del comercio formal y de las empresas familiares: “El Buen Fin es una causa nacional que pone al frente a los negocios familiares, aquellos que sostienen la vida económica de cada comunidad. "Estos resultados muestran que seguimos avanzando unidos, fortaleciendo la formalidad, generando empleo y ofreciendo oportunidades para que las familias mexicanas vivan mejor”, aseguró.EE