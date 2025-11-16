La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) informó que el Buen Fin 2025 mantiene un desempeño sólido y dinámico en estos días, consolidándose como la fiesta comercial más importante del país y como un pilar para miles de negocios y empresas familiares , que encuentran en este programa una oportunidad para fortalecer su actividad y seguir creciendo.

Uno de los indicadores más relevantes es que el 53% de los comercios participantes reporta haberse inscrito de manera formal en las plataformas oficiales, lo que impulsa la transparencia, la confianza del consumidor y la consolidación del comercio establecido.

En cuanto al comportamiento sectorial, el turismo registra 215 mil 988 negocios participantes. A su vez, el comercio minorista encabeza la participación con el 78%, mientras que los negocios locales y familiares representan ya el 48% del total, reafirmando su papel fundamental dentro de el Buen Fin y de la economía nacional.

La edición de este año del Buen Fin se consolidó como la fiesta comercial más importante del país. SUN / ARCHIVO

Sobre el comportamiento económico , los negocios reportan incrementos entre el 20% y el 30% en sus ventas, mientras que la mayoría de los comercios señala que el Buen Fin representa entre el 15% y el 30% de sus ventas anuales, un dato particularmente significativo para las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de esta temporada para reforzar su estabilidad financiera.

En materia laboral , el 42% de los participantes afirma haber generado nuevos empleos, de los cuales 92% son temporales, lo que refleja la activación económica y la movilidad laboral que genera el programa. En cuanto a la promoción, las redes sociales —principalmente Facebook e Instagram— se consolidan como las herramientas más utilizadas, seguidas por la publicidad impresa.

¿Cuáles son los procuctos más vendidos en el Buen Fin?

Los productos más vendidos hasta este domingo incluyen: Telefonía móvil, joyería y regalos, automóviles y servicios. Los estados con mayor participación son: Ciudad de México (13%), Querétaro (13%), Nayarit (10%), San Luis Potosí (9%) y Tamaulipas (8%)

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, destacó que estas cifras reflejan el compromiso y la fortaleza del comercio formal y de las empresas familiares: “El Buen Fin es una causa nacional que pone al frente a los negocios familiares, aquellos que sostienen la vida económica de cada comunidad.

"Estos resultados muestran que seguimos avanzando unidos, fortaleciendo la formalidad, generando empleo y ofreciendo oportunidades para que las familias mexicanas vivan mejor”, aseguró.

