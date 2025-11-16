Buen Fin: estos son los productos por los que hay más reclamos

Durante el primer día y hasta las 16:00 horas del segundo día de la décima quinta edición del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió 56 inconformidades presentadas por compradores y logró resolver 53 de ellas. Gracias a esta intervención, la dependencia recuperó 232 mil 440 pesos a favor de los consumidores, informó en un comunicado.

Del total de las quejas, una permanece en trámite, otra no cuenta con los datos suficientes para darle seguimiento y una más no entra en las atribuciones de la Procuraduría. De acuerdo con la Profeco, el 66% de las inconformidades estuvo relacionado con incumplimientos en precios, promociones y ofertas anunciadas por los comercios.

La instancia señaló que las pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles y otros artículos de tecnología suelen ser protagonistas durante esta temporada, ya que concentran gran parte de las ofertas y descuentos. Sin embargo, también representan la mayor cantidad de irregularidades. Según la Profeco, este tipo de mercancía acumuló el 50% de las solicitudes de conciliación, lo que refleja su peso en las ventas y en los problemas reportados por los consumidores.

Las entidades con más reclamaciones fueron Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, que en conjunto concentraron alrededor de la mitad de las quejas por incumplimiento de precios en electrodomésticos y electrónicos.

Además de las inconformidades registradas, la Profeco brindó 4 mil 536 asesorías en todo el país. Del total, 54.2% correspondieron a orientación para que los consumidores pudieran hacer valer sus derechos; 28.7% se enfocaron en aclarar trámites que realiza la institución; y el 17.1% restante fue para atender casos de negativa en la entrega de productos, cancelación de compras, incumplimiento de ofertas y promociones, entre otros.

Como parte de las acciones de verificación, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, recorrió supermercados en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, para revisar que los precios estuvieran exhibidos con claridad y que las tiendas especificaran los términos y condiciones de venta. En su visita constató anuncios de descuentos “de hasta el 70%”, así como promociones de “bonificaciones directas en carrito” y ofertas bancarias.

Finalmente, la Profeco exhortó a los consumidores a reportar prácticas o cláusulas abusivas, así como cualquier información engañosa que pueda inducir a error por presentarse de manera inexacta, falsa, exagerada o parcial durante El Buen Fin. Para ello, puso a disposición el Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como el mecanismo Conciliaexprés.

