Buen Fin 2025: ¿Qué ha sido lo más vendido hasta ahora?

Los comerciantes afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) aseguraron que en el segundo día de la décima quinta edición de El Buen Fin 2025, los productos más vendidos fueron: telefonía móvil, automóviles, joyería, regalos y servicios.

De acuerdo con los resultados que dio a conocer dicha organización, los estados donde se registra mayor participación en este fin de semana largo de ventas, ofertas y descuentos son: Ciudad de México, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En una encuesta que aplicó a dueños de negocios, la Concanaco explicó que las ventas se incrementaron entre 20% y 30% en los dos primeros días de este evento.

De acuerdo con la plataforma de registro, en El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, se inscribieron 215 mil 988 negocios, con 7.43% de éstos del sector turismo.

Profeco mantiene operativo

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que mantiene las acciones de verificación por El Buen Fin al otorgar 7 mil asesorías.

Este sábado el procurador Iván Escalante Ruiz, acompañado de la directora de Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Metropolitana Toluca, Gabriela Barrón Mijares, recorrieron los establecimientos que conforman el Centro Comercial Galerías Metepec, ubicado en el Estado de México.

Entre las actividades realizadas por los servidores públicos visitaron tiendas como Sears, Sanborns, entre otras, y uno de los módulos de atención que la Profeco ha instalado en plazas y lugares con mayor movimiento comercial, para checar que se brinde la atención adecuada a la ciudadanía que lo requiera.

Pidió "a la población a que en caso de que un proveedor incumpla, use publicidad engañosa o no respete sus derechos acudan a uno de estos módulos o con las brigadas".

MV