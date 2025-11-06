Buen Fin 2025: Liverpool extenderá su horario durante el periodo de ofertas

A una semana del Buen Fin 2025, Liverpool confirmó que extenderá el horario de servicio en sus tiendas físicas, con el objetivo de que los clientes tengan más tiempo para aprovechar el periodo de ofertas y descuentos.

Este año, el Buen Fin cumple 15 años, y para celebrarlo, la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard, anunció que el evento también será más extenso, pues durará 5 días.

Durante esta campaña, que tiene el objetivo de fortalecer el consumo local, Liverpool pone en rebaja una amplia gama de productos de diversos departamentos, implementando, además, facilidades de pago.

¿Cuál será el horario en Liverpool por el Buen Fin 2025?

Este año, el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

En este escenario, a través de su sitio web, Liverpool informó a sus clientes que podrán disfrutar de las ofertas en un horario de 10:00 a 22:00 horas. Algunas tiendas tendrán horarios especiales, por lo que se recomienda consultarlos previamente. Cabe decir que el horario habitual en los puntos físicos de venta es de 11:00 a 21:00 horas.

El comercio recordó que las ofertas estarán disponibles en cualquier momento del día dentro de este periodo a través de la app Liverpool Pocket o en liverpool.com.mx.

¿Qué ofertas tendrá Liverpool por el Buen Fin 2025?

Las promociones del Buen Fin en Liverpool son la oportunidad perfecta para adquirir bienes y artículos de todo tipo: electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, belleza, muebles y todo lo que se requiere para el hogar.

Las promociones específicas serán anunciadas en las redes sociales y canales oficiales de Liverpool el día de inicio del Buen Fin 2025. En este escenario, la tienda recomendó a sus clientes estar al pendiente.

Asimismo, recordó que habrá promociones especiales para aquellos usuarios que cuenten con tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias.

MB

