La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles 13 de mayo del 2026 un 0.22 % para apuntarse avances en dos de las últimas tres sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 70 mil 187.45 unidades, en una sesión con avances en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Dow Jones que retrocedió", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Siller dijo que se observaron ganancias debido a un "optimismo en el sector tecnológico" por la reunión de Donald Trump en China, junto con empresarios estadounidenses".

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0.22 % para apuntarse ganancias en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Grupo México (+2.47 %), Industrias Peñoles (+2.19 %), Arca Continental (+1.6 %), Sigma (+0.97 %) y Pinfra (+0.96 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el alza de este miércoles el mercado mexicano registra un avance en lo que mayo del 3.43 %, y en lo que va de 2026 su rendimiento es del 9.14 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.23 % frente al dólar , al cotizar en 17.18 unidades por billete verde, frente a los 17.22 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169.8 millones de títulos por un importe de 18 mil 232 millones de pesos.

De las 776 empresas que cotizaron en la sesión, 357 cerraron con sus precios al alza, 392 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

JM