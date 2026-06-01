Bolsa Mexicana pierde 0.66% al abrir junio; IPC baja a 68 mil 137.03 unidades

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una baja del 0.66% en la primera sesión de junio 2026, tras su cierre positivo en mayo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en las 68 mil 137.03 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante el incremento en las tensiones en Medio Oriente. En Estados Unidos los tres principales índices avanzaron", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC cerró la sesión con una pérdida del 0.66%, para ligar tres sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Industrias Peñoles (-4.04%), Grupo Carso (-4.01%), Bimbo (-3.62%), Volaris (-3.23%) y Sigma (-3.07 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que a pesar del cierre negativo de este día, el mercado mexicano registra un rendimiento de 5.95% en lo que va de 2026.

"El IPC terminó la sesión en rojo. Por emisora, 21 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo", agregó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.11% frente al dólar, al cotizar en 17.36 unidades por billete verde, frente a los 17.34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 233.4 millones de títulos por un importe de 18 mil 740 millones de pesos.

De las 807 empresas que cotizaron en la sesión, 425 cerraron con sus precios al alza, 358 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

JM