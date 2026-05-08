La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes 08 de mayo del 2026 un 0.23 %, pero logró apuntarse una ganancia semanal del 2.94 %, con la que rompió una racha de tres semanas negativas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 69 mil 855.58 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre el fin de la guerra; en Estados Unidos los tres principales índices registraron avances semanales", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la semana con una ganancia del 2.94 % para romper una racha de tres semanas de pérdidas".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+15.37 %), Orbia Advanced (+10.33 %), Grupo México (+7.68 %), Pinfra (+6.77 %) y Grupo Carso (+5.71 por ciento).

Por su parte Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que en lo que va de mayo el IPC acumula un avance del 2.94 %, y en 2026, un rendimiento del 8.63 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.46 % frente al dólar, al cotizar en 17.19 unidades por billete verde, frente a los 17.27 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 219.2 millones de títulos por un importe de 21 mil 699 millones de pesos.

De las 728 empresas que cotizaron en la sesión, 326 cerraron con sus precios al alza, 375 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM