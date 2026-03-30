La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este lunes 30 de marzo del 2026 un 0.6 % para abrir la semana con un avance que colocó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 67 mil 087.64 unidades.

La semana pasada, el mercado mexicano cerró con un avance acumulado del 3.98 % tras romper una racha de cinco semanas con pérdidas, aunque en sus últimas dos sesiones registró retrocesos.

¿Cómo fue la jornada bursátil en la BMV hoy, 30 de marzo del 2026?

"En el mercado de capitales destacaron ganancias en Europa (…) En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.60 %, luego de perder 2.20 % en las dos sesiones previas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron: Industrias Peñoles (5.53 %), Grupo Carso (5.18 %) y Grupo Bimbo (2.55 por ciento).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que el IPC cerró la jornada del lunes con una alza de +0.60 %, movimiento con el cual el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +4.32 por ciento.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano frente al dólar hoy, 30 de marzo del 2026?

En la sesión, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar , cotizando en 18.13 unidades por billete verde, igual que la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 164 millones de títulos por un importe de 15 mil 020 millones de pesos ; por otro lado, de las 672 empresas que cotizaron en la sesión 313 cerraron con sus precios al alza, 328 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 5.53 %; del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 5.18 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3.48 por ciento.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -4.33 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 3.38 %, y del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 3.33 por ciento.

JM

