Bolsa Mexicana cierra a la baja en medio de pérdidas globales

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un 0.88%, acumulando así cuatro caídas en las últimas cinco jornadas. Su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 65 mil 199.4 unidades, en línea con un entorno de pérdidas en los mercados globales.

“En el mercado de capitales se mantuvieron las pérdidas relacionadas con la aversión al riesgo”, explicó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Desempeño del IPC y balance del mercado

En México, el IPC cerró con una baja del 0.88%, sumando cuatro retrocesos en las últimas cinco sesiones, aunque al interior destacaron las ganancias de los grupos aeroportuarios del Pacífico (+2.42%), del Centro (+2.34%) y del Sureste (+1.96%).

Por su parte, Enrique Covarrubias, de Actinver, indicó que pese a la caída, el índice mantiene un rendimiento anual positivo de +1.39%, aunque solo 14 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.5% frente al dólar, cotizando en 17.74 unidades.

Movimientos destacados y volumen de operación

El volumen negociado alcanzó los 121.5 millones de títulos por un importe de 12.128 millones de pesos. De las 666 firmas que cotizaron, 230 subieron, 409 bajaron y 27 no registraron cambios.

Las mayores alzas fueron para Corpovael (3.33%), Vista Oil & Gas (2.97%) y GAP (2.42%). En contraste, las caídas más pronunciadas fueron de Frisco (-8.81%), Industrias Peñoles (-8.53%) y Genomma Lab (-8.10%).

MF