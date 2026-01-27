Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 27 de enero

Como cada semana, Walmart ofrece en su Martes de Frescura descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con su doble garantía: si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con el área de atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Este martes, básicos de la cocina como jitomate, cebolla y papas tienen precios especiales, al igual que el pollo entero.

Para los pedidos en línea también conviene considerar el Walmart Pass, con el que los compradores reciben envíos sin costo, ahorros en restaurantes como Starbucks y una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 47.90 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 21.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 24.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.90 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 14.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados