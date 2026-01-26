SAT promete un plan maestro para luchar con las facturas falsas y esto debes saber

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2026, una estrategia integral orientada a mejorar la atención a los contribuyentes, transparentar la fiscalización y reforzar el combate a la emisión y comercialización de facturas falsas. Con este esquema, el organismo busca alcanzar una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos .

El plan se articula en tres ejes. El primero prioriza una atención honesta, cercana y con calidez, que incluye la apertura de nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, así como el fortalecimiento del programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país. La meta es ofrecer orientación clara sobre derechos y obligaciones fiscales y apoyo especializado en trámites como devoluciones.

El segundo eje establece una fiscalización transparente, con criterios objetivos y metas definidas. Las auditorías se programarán con reglas claras para que los contribuyentes conozcan los motivos de su selección, enfocándose en sectores y casos con inconsistencias en las declaraciones.

El tercer componente refuerza el combate a las facturas falsas mediante revisiones oportunas para identificar la compra-venta de comprobantes apócrifos y cobrar las contribuciones omitidas. Quienes hayan recibido facturas catalogadas como falsas tendrán 30 días para regularizar su situación fiscal.

De forma transversal, el SAT impulsará el uso de tecnologías digitales , ampliando los trámites en línea, la asistencia remota y nuevos formatos simplificados para mejorar la atención en 166 oficinas, 51 centros de atención remota y 63 módulos.

Con el Plan Maestro 2026, el SAT busca consolidar una nueva cultura contributiva basada en el cumplimiento voluntario, la cercanía institucional y el trato digno a las personas contribuyentes.

SV