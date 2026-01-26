SAT promete un plan maestro para luchar con las facturas falsas y esto debes saber

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2026, una estrategia integral orientada a mejorar la atención a los contribuyentes, transparentar la fiscalización y reforzar el combate a la emisión y comercialización de facturas falsas. Con este esquema, el organismo busca alcanzar una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos.El plan se articula en tres ejes. El primero prioriza una atención honesta, cercana y con calidez, que incluye la apertura de nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, así como el fortalecimiento del programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país. La meta es ofrecer orientación clara sobre derechos y obligaciones fiscales y apoyo especializado en trámites como devoluciones.El segundo eje establece una fiscalización transparente, con criterios objetivos y metas definidas. Las auditorías se programarán con reglas claras para que los contribuyentes conozcan los motivos de su selección, enfocándose en sectores y casos con inconsistencias en las declaraciones.El tercer componente refuerza el combate a las facturas falsas mediante revisiones oportunas para identificar la compra-venta de comprobantes apócrifos y cobrar las contribuciones omitidas. Quienes hayan recibido facturas catalogadas como falsas tendrán 30 días para regularizar su situación fiscal.De forma transversal, el SAT impulsará el uso de tecnologías digitales, ampliando los trámites en línea, la asistencia remota y nuevos formatos simplificados para mejorar la atención en 166 oficinas, 51 centros de atención remota y 63 módulos.Con el Plan Maestro 2026, el SAT busca consolidar una nueva cultura contributiva basada en el cumplimiento voluntario, la cercanía institucional y el trato digno a las personas contribuyentes.SV