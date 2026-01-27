UMA subirá a partir del 1 de febrero, ¿de cuánto será su valor en 2026?

La UMA subirá a partir del 1 de febrero de 2026 , de acuerdo con el más reciente comunicado oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este ajuste afecta directamente en multas, créditos, aportaciones, pensiones y diversas obligaciones legales tanto a nivel federal como estatal.

Según la información difundida el pasado 8 de enero, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) registró una variación anual de 3.69% respecto a 2025, lo que deriva en nuevos montos que entrarán en vigor a partir del próximo domingo.

¿Cuál será el valor de la UMA en 2026?

El Inegi detalló los nuevos valores oficiales de la UMA para 2026, los cuales quedarán de la siguiente manera:

UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: 3 mil 566.22 pesos

UMA anual: 42 mil 794.64 pesos

Estos montos serán utilizados como referencia económica durante todo el año para el cálculo de obligaciones previstas en leyes federales, estatales y disposiciones jurídicas vigentes.

¿Por qué sube la UMA cada año?

El incremento de la UMA no es arbitrario. De acuerdo con el Inegi, su actualización se realiza de forma anual conforme a lo establecido en el Decreto de desindexación del salario mínimo. El procedimiento consiste en multiplicar el valor de la UMA del año anterior por la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado en diciembre.

En este caso, la inflación anual observada en diciembre de 2025 fue de 3.69%, porcentaje que explica el aumento aplicado para 2026

¿Para qué se utiliza la UMA?

La UMA es la unidad de referencia económica en pesos que se emplea para determinar:

Multas administrativas y sanciones

Créditos fiscales

Cuotas y aportaciones

Límites de deducciones

Cálculos de pensiones y prestaciones

Desde su creación en el año 2016, la UMA sustituyó al salario mínimo como base de cálculo, con el objetivo de evitar que los incrementos salariales impactaran automáticamente en obligaciones fiscales y legales.

¿Quién calcula y publica el valor de la UMA?

El cálculo y publicación oficial del valor de la UMA es una atribución exclusiva del Inegi, sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su propio Reglamento Interior. Por ello, los valores anunciados son de aplicación obligatoria a partir del 1 de febrero de 2026.

