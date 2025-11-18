Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Costco revela su cuponera del 17 de noviembre al 21 de diciembre

Recuerda que para aprovchar las ofertas de la cuponera de Costco debes contar con tu suscripción activa

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son las ofertas destacadas de la penúltima cuponera de Costco del año. AP / ARCHIVO

Estas son las ofertas destacadas de la penúltima cuponera de Costco del año. AP / ARCHIVO

Rumbo a las compras navideñas, Costco México lanzó su nueva cuponera de descuentos que estará vigente del 17 de noviembre al 21 de diciembre, a unos días del inicio de las fiestas decembrinas. Esta es una de las cuponeras más esperadas del año y aquí te mostraremos algunas de sus ofertas más interesante durante esta temporada.

La cuponera oficial de Costco fue dada a conocer a través del portal oficial de la cadena de tiendas. Los descuentos descritos en ella pueden aprovecharse a partir del portal en línea de la tienda o acudiendo a alguna de las diversas sucursales repartidas en México.

Lo que sí debes tomar en cuenta es que debes ser un miembro activo de la cadena para que puedas acceder a las ofertas y descuentos descritos en la cuponera de Costco rumbo al final del año.

A continuación te hacemos un listado con las ofertas más destacadas, sin embargo, la cuponera oficial de Costco puede consultarse por completo dentro de este enlace

Lee: Detienen a 54 personas en Colima

Estas son las mejores ofertas del 17 de noviembre al 21 de diciembre en Costco

  • 17 mil pesos de descuento en la compra de Hisense Fire TV MiniLED 4K
  • 5 mil pesos de descuento en la compra de una televisión Samsung Crystal Smart TV UHD 4K
  • 4 mil 500 pesos de descuento en la compra de una televisión TCL Google TV QLED 4K
  • 300 pesos de descuento TCL Google TV UHD 4K
  • Mil 500 pesos de descuento en la compra de TCL Android TV QLED 4K
  • 8 mil pesos de descuento en la compra de TCL Google TV QLED 4K
  • 5 mil pesos de descuento en la compra de una computadora HP Victus Gaming laptop
  • 5 mil 500 pesos de descuento en la compra de una MacBook Pro Chip M4 en negro espacial
  • 5 mil pesos de descuento en la compra de una MacBook Air Chip M2
  • Mil 200 pesos de descuento en la compra de una Ipad Apple A16
  • 2 mil 500 pesos de descuento en compra de una Ipad Apple M3
  • 2 mil 500 pesos de descuento en compra de una Airpads Max
  • 800 pesos de descuento en compra de unos Airpods 4 NC de Apple
  • 8 mil peso de descuento en la compra de un Samsung Galaxy Z Fold 7
  • 2 mil 700 pesos de descuento en la compra de un paquete GoPro Hero 13
  • 17 mil pesos de descuento en la compra de un refrigerador Smeg 22'
  • 11 mil pesos de descuento en la compra de una estufa de gas 5 quemadores
  • 3 mil 800 pesos de descuento en una Dyson v15s detect submarine aspiradora
  • Mil 600 pesos de descuento en la compra de una Vitamix Alta Pro de mil 500 watts
  • 900 pesos de descuento en la compra de una licuadora Ninja de mil 200 watts
  • 20% de descuento en la compra de cuatro llantas del mismo modelo y tamaño de rin con una instalación sin costo
  • 30% de descuento en los siguientes licores: whisky Chivas 12 años, Tequila Patrón Silver, Absolut Vodka, Vino Tinto Cune Crianza, Linda Mora, Brandy Torres 10 y ron Bacardí.
  • 30% de descuento en pastas de diente Colgate, jabón  Neutro Balance Palmolive

Te puede interesar: ¿Qué selecciones jugarán en México el repechaje rumbo al Mundial 2026?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones