Rumbo a las compras navideñas, Costco México lanzó su nueva cuponera de descuentos que estará vigente del 17 de noviembre al 21 de diciembre, a unos días del inicio de las fiestas decembrinas. Esta es una de las cuponeras más esperadas del año y aquí te mostraremos algunas de sus ofertas más interesante durante esta temporada.

La cuponera oficial de Costco fue dada a conocer a través del portal oficial de la cadena de tiendas. Los descuentos descritos en ella pueden aprovecharse a partir del portal en línea de la tienda o acudiendo a alguna de las diversas sucursales repartidas en México.

Lo que sí debes tomar en cuenta es que debes ser un miembro activo de la cadena para que puedas acceder a las ofertas y descuentos descritos en la cuponera de Costco rumbo al final del año.

A continuación te hacemos un listado con las ofertas más destacadas, sin embargo, la cuponera oficial de Costco puede consultarse por completo dentro de este enlace.

Estas son las mejores ofertas del 17 de noviembre al 21 de diciembre en Costco

17 mil pesos de descuento en la compra de Hisense Fire TV MiniLED 4K

5 mil pesos de descuento en la compra de una televisión Samsung Crystal Smart TV UHD 4K

4 mil 500 pesos de descuento en la compra de una televisión TCL Google TV QLED 4K

300 pesos de descuento TCL Google TV UHD 4K

Mil 500 pesos de descuento en la compra de TCL Android TV QLED 4K

8 mil pesos de descuento en la compra de TCL Google TV QLED 4K

5 mil pesos de descuento en la compra de una computadora HP Victus Gaming laptop

5 mil 500 pesos de descuento en la compra de una MacBook Pro Chip M4 en negro espacial

5 mil pesos de descuento en la compra de una MacBook Air Chip M2

Mil 200 pesos de descuento en la compra de una Ipad Apple A16

2 mil 500 pesos de descuento en compra de una Ipad Apple M3

2 mil 500 pesos de descuento en compra de una Airpads Max

800 pesos de descuento en compra de unos Airpods 4 NC de Apple

8 mil peso de descuento en la compra de un Samsung Galaxy Z Fold 7

2 mil 700 pesos de descuento en la compra de un paquete GoPro Hero 13

17 mil pesos de descuento en la compra de un refrigerador Smeg 22'

11 mil pesos de descuento en la compra de una estufa de gas 5 quemadores

3 mil 800 pesos de descuento en una Dyson v15s detect submarine aspiradora

Mil 600 pesos de descuento en la compra de una Vitamix Alta Pro de mil 500 watts

900 pesos de descuento en la compra de una licuadora Ninja de mil 200 watts

20% de descuento en la compra de cuatro llantas del mismo modelo y tamaño de rin con una instalación sin costo

30% de descuento en los siguientes licores: whisky Chivas 12 años, Tequila Patrón Silver, Absolut Vodka, Vino Tinto Cune Crianza, Linda Mora, Brandy Torres 10 y ron Bacardí.

30% de descuento en pastas de diente Colgate, jabón Neutro Balance Palmolive

