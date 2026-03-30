El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló en un informe reciente qué es lo que cuesta más caro en México al cierre de marzo del 2026: estos son los productos de la canasta básica que resultaron más golpeados por la inflación.

¿Qué costó más caro en México por la inflación en marzo del 2026?

De acuerdo con el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Inegi al cierre del mes de marzo del 2026, estos fueron los productos que tuvieron una mayor incidencia a la alza y que contribuyeron, por ende, a un aumento generalizado de precios en sectores como el restaurantero.

El caso del jitomate llamó la atención porque, en efecto, este fruto llega a costar más de 40 pesos el kilo además de que tuvo una variación quincenal de 32.17%, además de una incidencia de 0.223; otros productos con aumentos de precios significativos en México fueron:

Jitomate : +32.17%, con incidencia de 0.223

: +32.17%, con incidencia de 0.223 Transporte aéreo : +21.86% con incidencia de 0.046

: +21.86% con incidencia de 0.046 Electricidad : +2.17%, con incidencia de 0.035

: +2.17%, con incidencia de 0.035 Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.62%, con incidencia de 0.033

+0.62%, con incidencia de 0.033 Tomate verde : +10.79%, con incidencia de 0.025

: +10.79%, con incidencia de 0.025 Vivienda propia : +0.18%, con incidencia de 0.024

: +0.18%, con incidencia de 0.024 Papa y otros tubérculos : +7.77%, con incidencia de 0.023

: +7.77%, con incidencia de 0.023 Calabacita : +16.78%, con incidencia de 0.020

: +16.78%, con incidencia de 0.020 Limón: +13.11%, con incidencia de 0.018

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¿Qué productos bajaron de precio en marzo del 2026 en México?

En contraste, el Inegi también publicó los productos más baratos al cierre de marzo del 2026, con el huevo como el alimento con una mayor tendencia a la baja: este es el top 5 publicado por el organismo.

Huevo : -3.47%, con incidencia de -0.039

: -3.47%, con incidencia de -0.039 Paquetes de internet, telefonía y TV de paga : -1.33%, con incidencia de -0.012

: -1.33%, con incidencia de -0.012 Servicio de internet : -1.29%, con incidencia de -0.006

: -1.29%, con incidencia de -0.006 Carne de cerdo : -0.57%, con incidencia de -0.005

: -0.57%, con incidencia de -0.005 Nopales: -5.49%, con incidencia de -0.005

JM