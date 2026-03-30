Lunes, 30 de Marzo 2026

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¡Por las nubes! Jitomate, limón y los productos que más subieron de precio en marzo del 2026

El mes terminó con ajustes de precios en productos de la canasta básica que impactaron en el bolsillo de los mexicanos

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

El jitomate fue el alimento más caro de la lista... ¡y con toda razón! SUN/ARCHIVO

El jitomate fue el alimento más caro de la lista... ¡y con toda razón! SUN/ARCHIVO

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló en un informe reciente qué es lo que cuesta más caro en México al cierre de marzo del 2026: estos son los productos de la canasta básica que resultaron más golpeados por la inflación.

¿Qué costó más caro en México por la inflación en marzo del 2026?

De acuerdo con el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Inegi al cierre del mes de marzo del 2026, estos fueron los productos que tuvieron una mayor incidencia a la alza y que contribuyeron, por ende, a un aumento generalizado de precios en sectores como el restaurantero.

Inflación se dispara; jitomate y pollo, los que más subieron

El caso del jitomate llamó la atención porque, en efecto, este fruto llega a costar más de 40 pesos el kilo además de que tuvo una variación quincenal de 32.17%, además de una incidencia de 0.223; otros productos con aumentos de precios significativos en México fueron:

  • Jitomate: +32.17%, con incidencia de 0.223
  • Transporte aéreo: +21.86% con incidencia de 0.046
  • Electricidad: +2.17%, con incidencia de 0.035
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.62%, con incidencia de 0.033
  • Tomate verde: +10.79%, con incidencia de 0.025
  • Vivienda propia: +0.18%, con incidencia de 0.024
  • Papa y otros tubérculos: +7.77%, con incidencia de 0.023
  • Calabacita: +16.78%, con incidencia de 0.020
  • Limón: +13.11%, con incidencia de 0.018
     

¿Qué productos bajaron de precio en marzo del 2026 en México?

En contraste, el Inegi también publicó los productos más baratos al cierre de marzo del 2026, con el huevo como el alimento con una mayor tendencia a la baja: este es el top 5 publicado por el organismo.

  • Huevo: -3.47%, con incidencia de -0.039
  • Paquetes de internet, telefonía y TV de paga: -1.33%, con incidencia de -0.012
  • Servicio de internet: -1.29%, con incidencia de -0.006
  • Carne de cerdo: -0.57%, con incidencia de -0.005
  • Nopales: -5.49%, con incidencia de -0.005

JM

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