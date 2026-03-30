El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló en un informe reciente qué es lo que cuesta más caro en México al cierre de marzo del 2026: estos son los productos de la canasta básica que resultaron más golpeados por la inflación.De acuerdo con el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Inegi al cierre del mes de marzo del 2026, estos fueron los productos que tuvieron una mayor incidencia a la alza y que contribuyeron, por ende, a un aumento generalizado de precios en sectores como el restaurantero.El caso del jitomate llamó la atención porque, en efecto, este fruto llega a costar más de 40 pesos el kilo además de que tuvo una variación quincenal de 32.17%, además de una incidencia de 0.223; otros productos con aumentos de precios significativos en México fueron: En contraste, el Inegi también publicó los productos más baratos al cierre de marzo del 2026, con el huevo como el alimento con una mayor tendencia a la baja: este es el top 5 publicado por el organismo.JM