Bancos confirman nuevo requisito para retirar dinero en efectivo desde julio 2026

¿Acostumbras retirar grandes sumas de dinero en ventanilla? A partir del 1 de julio, los bancos en México exigirán un nuevo requisito obligatorio para entregarte tu efectivo. Si no cumples con esta estricta medida de seguridad, tu operación será bloqueada automáticamente por el sistema.

Esta nueva disposición fue confirmada recientemente por la Asociación de Bancos de México (ABM), marcando un cambio histórico en la forma en que los mexicanos acceden a su propio capital. La regla aplicará de manera uniforme para todas las sucursales del país, sin importar la institución financiera.

El objetivo principal de esta actualización operativa es proteger a los usuarios que manejan fuertes cantidades de dinero en su día a día. Las autoridades financieras buscan erradicar la suplantación de identidad y prevenir el lavado de dinero, creando un entorno mucho más seguro para todos los cuentahabientes.

Emilio Romano, presidente de la ABM, fue sumamente enfático al señalar que esta medida será innegociable en todo el territorio nacional. Ningún cajero de ventanilla tendrá la autorización técnica para saltarse este protocolo, por lo que la preparación anticipada de los clientes será fundamental para evitar contratiempos.

¿Cuál es el nuevo requisito y a partir de qué monto aplica?

La regla de oro que entrará en vigor este primero de julio se activa únicamente cuando el cliente solicita un retiro igual o superior a los 140 mil pesos mexicanos. Por debajo de este umbral específico, las operaciones cotidianas continuarán realizándose con total normalidad y sin fricciones adicionales.

Para concretar la entrega de los recursos de alto valor, el usuario deberá presentar forzosamente una identificación oficial vigente directamente en la ventanilla. Un documento vencido o en mal estado será motivo suficiente para que el sistema rechace la transacción de manera inmediata y sin excepciones.

Además del documento de identidad tradicional, las instituciones bancarias solicitarán la validación en tiempo real de al menos un dato biométrico. Dependiendo de la infraestructura tecnológica de cada sucursal, esto podrá ser la huella dactilar o el reconocimiento facial del individuo que se presente físicamente en la caja.

Es crucial entender que esta exigencia no aplica para los retiros menores realizados en cajeros automáticos tradicionales o practicajas. La medida está diseñada exclusivamente para las operaciones físicas en sucursal que involucren grandes volúmenes de billetes, donde el riesgo de fraude o coerción es estadísticamente mucho mayor.

¿Qué pasa si el titular de la cuenta no acude al banco?

Uno de los aspectos más importantes y novedosos de esta normativa es que el filtro de seguridad se aplica directamente a la persona física que realiza el movimiento. Esto significa que el portador final del efectivo es quien debe someterse a la autenticación, asumiendo la responsabilidad del retiro.

Si un tercero, ya sea un familiar cercano, un empleado de confianza o un asistente personal, acude a retirar los fondos, será esa persona quien deba identificarse plenamente. El banco registrará sus datos biométricos y su identificación oficial, independientemente de que no sea el titular original de la cuenta.

Esta minuciosa trazabilidad garantiza que las autoridades reguladoras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), puedan rastrear el destino inicial de los fondos. De esta manera, se protege al titular original en caso de presentarse cualquier anomalía o reclamación futura.

Instituciones de gran alcance nacional como BBVA México, Banamex, Santander y Banco Azteca ya han comenzado a notificar a sus clientes preferenciales sobre estos ajustes. La intención primordial de estos avisos es evitar sorpresas desagradables y aglomeraciones innecesarias durante las primeras semanas de implementación del nuevo sistema.

Recomendaciones para evitar contratiempos en tu sucursal

Para que esta transición tecnológica no afecte tu liquidez diaria ni el flujo de tus negocios, es altamente recomendable anticiparse a los cambios. Revisa hoy mismo la fecha de vencimiento de tu credencial para votar o pasaporte, ya que son los documentos más aceptados por el sistema financiero mexicano.

A continuación, te presentamos una lista de recomendaciones para que tus próximos retiros de alto valor sean exitosos:

Verifica tu identificación: Asegúrate de que tu credencial oficial esté vigente, sea legible y no presente alteraciones físicas.

Asegúrate de que tu credencial oficial esté vigente, sea legible y no presente alteraciones físicas. Actualiza tus datos: Confirma acudiendo a tu sucursal que tus huellas dactilares estén correctamente registradas y actualizadas en la base de datos de tu banco.

Confirma acudiendo a tu sucursal que tus huellas dactilares estén correctamente registradas y actualizadas en la base de datos de tu banco. Avisa a tu equipo: Si envías a terceros a realizar movimientos, infórmales sobre este nuevo protocolo para que acudan preparados con sus propios documentos.

Si envías a terceros a realizar movimientos, infórmales sobre este nuevo protocolo para que acudan preparados con sus propios documentos. Prioriza canales digitales: Para mover montos elevados de forma segura, las transferencias electrónicas (SPEI) siguen siendo la opción más rápida y libre de riesgos físicos.

La digitalización de los servicios sigue siendo la gran apuesta del sector bancario para reducir gradualmente la dependencia del papel moneda en el país. Sin embargo, para aquellos sectores comerciales que aún requieren liquidez física constante, estas reglas representan un escudo protector contra la delincuencia organizada.

Cabe destacar que los depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a los 140 mil pesos también estarán sujetos a esta misma y rigurosa verificación de identidad. El dinero que ingresa al sistema financiero formal debe tener exactamente el mismo nivel de transparencia que el capital que sale hacia las calles.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también se beneficia de manera indirecta de esta claridad operativa, ya que las cuentas concentradoras tendrán referencias exactas de quién deposita y quién retira. Con esto, la economía formal da un paso gigante hacia la modernización integral de sus procesos de auditoría fiscal.

En conclusión, el primero de julio de 2026 marcará un antes y un después definitivo en la historia de la banca mexicana. Preparar tus documentos con anticipación y entender a fondo las nuevas reglas del juego será la clave maestra para mantener el control total sobre tu dinero en efectivo.

CT