Banco del Bienestar: Así puedes recuperar tu NIP si lo olvidaste

Si olvidaste tu NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar, no te preocupes, recuperarlo es muy fácil, de acuerdo con la institución bancaria.Lo que debes hacer es acudir a tu sucursal del Banco del Bienestar, llevar tu tarjeta, así como una identificación oficial y tramitar la reposición.Es importante que recuerdes, que el NIP es el acceso a tu apoyo, beca o pensión.Si eres beneficiario de alguno de los siguientes programas sociales, puedes recibir depósitos a través de esta tarjeta:Este plástico puede utilizarse para pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes.Para proteger tu tarjeta y con ello tu dinero, es necesario que sigas los siguientes consejos, para evitar el uso ajeno de tu plástico, posibles clonaciones y robo de información: