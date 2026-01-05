Banco del Bienestar: Así puedes recuperar tu NIP si lo olvidaste

Si olvidaste tu NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar, no te preocupes, recuperarlo es muy fácil, de acuerdo con la institución bancaria.

Lo que debes hacer es acudir a tu sucursal del Banco del Bienestar, llevar tu tarjeta, así como una identificación oficial y tramitar la reposición.

Es importante que recuerdes, que el NIP es el acceso a tu apoyo, beca o pensión.

¿De qué Programas de Bienestar puedo recibir depósitos en la tarjeta?

Si eres beneficiario de alguno de los siguientes programas sociales, puedes recibir depósitos a través de esta tarjeta:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para Adultos Mayores.

Pensión para Personas con Discapacidad.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.

Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras.

Programa de Mejoramiento de Vivienda.

Este plástico puede utilizarse para pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes.

Recomendaciones para cuidar tu tarjeta

Para proteger tu tarjeta y con ello tu dinero, es necesario que sigas los siguientes consejos, para evitar el uso ajeno de tu plástico, posibles clonaciones y robo de información:

Cuida los datos de tu tarjeta: no compartas tu NIP ni el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias.

no compartas tu NIP ni el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias. Cambia el NIP regularmente: ve a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar cambia tu NIP y no lo compartas con nadie.

No prestes tu tarjeta: si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco.

si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco. Detecta posibles engaños telefónicos: no proporciones datos personales por llamadas falsas o mensajes sospechosos.

no proporciones datos personales por llamadas falsas o mensajes sospechosos. Presta atención a los lugares donde realizas compras: paga con terminal bancaria únicamente en negocios bien establecidos.

