Xpeng es la nueva marca de autos eléctricos y de origen chino en México. En 2025, Xpeng vendió 429 mil 445 unidades globales, un crecimiento de 126% en comparación con 2024. La marca tiene presencia en 60 países del mundo y de acuerdo con ellos, han invertido 7.2 mil millones de dólares en centros de investigación y desarrollo.

Estas empresas chinas han hecho uniones estratégicas con Volkswagen, en China, para vehículos eléctricos. Y actualmente tienen un enfoque fuerte en la inteligencia artificial, con 9 vehículos con estas tecnologías, un auto volador y robots. Para Xpeng, México es el punto clave para Latinoamérica y su expansión en esta parte del mundo.

Aquí la marca contará con dos vehículos en su llegada, aliándose con grupos como Solana en Guadalajara, Cleber en Monterrey, Grupo Andrade en Ciudad de México. La compañía ofrecerá garantía de defensa a defensa por cinco años o 120 mil kilómetros y de baterías por ocho años o 160 mil kilómetros.

El primer vehículo es el Xpeng G6, un SUV coupé que cuenta con 487 caballos de fuerza y 520 kilómetros de autonomía. Oficialmente, su aceleración es de 0 a 100 km/h en solo 4.1 segundos.

El G6 ofrece hasta seis colores para elegir, con una variante Black Edition que le da, obviamente, un aspecto totalmente oscuro en carrocería: Adentro tiene sistema de sonido XOpera de alta fidelidad, techo panorámico, cuadro de instrumentos digital y pantalla táctil central. Por otra parte, en materia de seguridad, es un modelo galardonado con 5 estrellas de seguridad en las evaluaciones de EuroNCAP, gracias también a sus 14 sistemas de seguridad activa.

Los precios en la versión Long Range son: 819 mil 900 pesos; Performance AWD 889 mil 900 pesos y Black Edition 919 mil 900 pesos. La marca confirmó que las primeras 100 unidades vendidas de G6 tendrán un descuento de 20 mil pesos, así como beneficios como cinco años de mantenimiento incluido, un año de seguro gratis y tasa de interés del 9.49% con 0% de comisión por apertura.

Por otra parte, G9 es el SUV mediano eléctrico y buque insignia de la marca. Tiene 575 caballos de fuerza y aceleración de 0 a 100 km/h en 3.9 segundos. En diseño tiene un estilo denominado como “Robot Face”, que muestra elementos aerodinámicos por toda la carrocería. Cuenta con rines de hasta 21 pulgadas. La autonomía del G9 es de 575 kilómetros. Adentro tiene tres pantallas, la tercera es para el pasajero, sistema de sonido Hi-Fi Dynaudio, suspensión adaptativa avanzada y cabina de Sala Lounge.

El precio del Long Range es de un millón 99 mil 900 pesos, y el del Performance AWD un millón 259 mil 900 pesos.