La rama estadounidense de la compañía japonesa de videojuegos Nintendo of America presentó este viernes una demanda contra el Gobierno de EU para exigir el reembolso de aranceles que fueron aplicados durante la administración del presidente Donald Trump, según informó el medio especializado Aftermath.

De acuerdo con la información, el recurso fue interpuesto ante el Tribunal de Comercio Internacional de EU con el objetivo de recuperar pagos realizados bajo medidas arancelarias que posteriormente fueron anuladas por la Corte Suprema de EU en febrero pasado.

La empresa sostiene que, aunque el máximo tribunal bloqueó dichos gravámenes, muchas compañías continúan enfrentando incertidumbre debido a la estructura comercial que permitió su aplicación.

Más de un millar de empresas vs EU

En la demanda, los abogados de la compañía señalan que las políticas comerciales impugnadas permitieron la recaudación de más de 200 mil millones de dólares en aranceles sobre importaciones provenientes de casi todos los socios comerciales de EU, lo que, según argumentan, constituye la aplicación de medidas ilegales que ahora deben ser revertidas mediante reembolsos a las empresas afectadas.

La máxima autoridad judicial de EU bloqueó los gravámenes impuestos por Trump a los socios comerciales del país norteamericano. EFE/NINTENDO/ESPECIAL

Nintendo no es la única compañía que ha emprendido acciones legales por este motivo. Más de un millar de empresas se han sumado a procesos similares contra el Gobierno estadounidense, entre ellas gigantes del comercio y la logística como Costco y FedEx, que también buscan recuperar los pagos realizados bajo esas políticas comerciales.

El historial legal de Nintendo

La firma japonesa, conocida mundialmente por franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Pokémon, cuenta además con un historial activo de litigios en defensa de su propiedad intelectual y de sus intereses comerciales. A lo largo de los años ha presentado múltiples demandas contra empresas y desarrolladores que distribuyen copias no autorizadas de sus juegos o utilizan sus personajes sin licencia.

Entre los casos más conocidos se encuentran acciones legales contra sitios de emulación y plataformas que ofrecían versiones piratas de títulos clásicos de Nintendo, así como demandas contra fabricantes de accesorios y dispositivos que facilitaban la modificación de consolas para ejecutar software ilegal. La compañía también ha llevado disputas ante tribunales en distintos países para proteger sus marcas y evitar el uso indebido de personajes emblemáticos.

Este enfoque legal forma parte de la estrategia histórica de Nintendo para salvaguardar su ecosistema de entretenimiento y su modelo de negocio, basado en la venta de hardware y software exclusivo. En este caso, sin embargo, el litigio se dirige directamente contra el gobierno estadounidense y se centra en recuperar recursos económicos derivados de decisiones comerciales que, según la empresa, fueron aplicadas de forma indebida.

TG