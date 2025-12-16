Martes, 16 de Diciembre 2025

Martes de Soriana: Descubre las mejores ofertas hoy, 16 de diciembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el tercer Martes del Campo en Soriana de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy puedes disfrutar de los descuentos por el Martes del Campo en Soriana. La jornada se inscribe dentro de los periódicos Martes y Miércoles del Campo en los que se ofrecen los mejores precios para productos frescos y perecederos en Soriana. 

Las categorías de descuento incluyeb  productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos, además de artículos variables según cada periodo. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Uva globo o roja sin semilla por kilo a $74.80 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $79.80 pesos
  • Aguacate Hass por kilo a $29.80 pesos
  • Papaya por kilo a $37.80 pesos
  • Calabaza italiana criolla por kilo a $34.80 pesos
  • Naranja por kilo a $16.80 pesos
  • Manzana Golden bolsa por pieza a $36.80 pesos
  • Manzana red Delicious por kilo a $36.80 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $19.80 pesos
  • Manzana Golden Delicious por kilo a $45.50 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $24.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $53.80 pesos
  • Cebolla morada por kilo a $37.50 pesos
  • Guayaba por kilo a $39.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos
  • Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos
  • Pavo entero por kilo a $99 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $89.90 pesos
  • Filete mojarra granja por kilo a $114 pesos
  • Pierna de cerdo sin hueso por kilo a $108 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $156.90 pesos
  • Filete de bacalao sin piel por kilo a $364 pesos

