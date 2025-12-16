La mañana de este martes 16 de diciembre de 2025, el peso mexicano mantiene una tendencia a la apreciación frente al dólar, alcanzando niveles récord del año, de acuerdo a información de Bloomberg. La divisa nacional registra una apreciación diaria de 0.28 % en lo que va del año y se ha fortalecido 13.81 % frente al dólar. Según Bloomberg, el dólar extiende sus pérdidas tras la publicación de información sobre las nóminas en Estados UnidosRespecto a la jornada de ayer, el peso mexicano tuvo ganancias respecto al tipo de cambio con el dólar estadounidense, con un cierre a favor del 0.14%. La divisa nacional inició la semana fortalecida. El tipo de cambio FIX en el DOF para este martes 16 de diciembre de 2025, establecido por Banxico los días hábiles, es de 17.9925 pesos por dólar. Con información de Bloomberg.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS