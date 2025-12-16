Martes, 16 de Diciembre 2025

Peso mexicano mantiene apreciación frente al dólar este martes 16 de diciembre

Este 16 de diciembre el peso registra una ligera pérdida del 0.19 % frente al dólar

Por: El Informador

El tipo de cambio FIX en el DOF para este martes 16 de diciembre, es de 17.9925 pesos por dólar. ESPECIAL / UNSPLASH

La mañana de este martes 16 de diciembre de 2025, el peso mexicano mantiene una tendencia a la apreciación frente al dólar, alcanzando niveles récord del año, de acuerdo a información de Bloomberg. 

La divisa nacional registra una apreciación diaria de 0.28 % en lo que va del año y se ha fortalecido 13.81 % frente al dólar. 

Según Bloomberg, el dólar extiende sus pérdidas tras la publicación de información sobre las nóminas en Estados Unidos

Respecto a la jornada de ayer, el peso mexicano tuvo ganancias respecto al tipo de cambio con el dólar estadounidense, con un cierre a favor del 0.14%. La divisa nacional inició la semana fortalecida.  

Precio del dólar FIX en el DOF para este martes 16 de diciembre

El tipo de cambio FIX en el DOF para este martes 16 de diciembre de 2025, establecido por Banxico los días hábiles, es de 17.9925 pesos por dólar. 

Tipo de cambio del dólar hoy 16 de diciembre en bancos

Banco Compra  Venta
Afirme 17.30 18.70
Banco Azteca 17.45  18.59
BBVA Bancomer 17.13  18.27
Banorte 16.85  18.35
Banamex 17.45  18.45
Scotiabank 17.10  18.60

Con información de Bloomberg.

