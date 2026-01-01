Con el arranque del Año Nuevo 2026, entró en vigor el aumento al salario mínimo en México, una medida que impacta de forma directa en los ingresos de millones de trabajadores desde hoy 1 de enero. El ajuste es obligatorio para empleadores en todo el país y es uno de los incrementos más importantes de los últimos años en materia laboral.

De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario mínimo general registra un incremento del 13%, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento es del 5 por ciento. Con esta actualización, el salario mínimo diario en la zona general pasa a 315.04 pesos, en tanto que en la frontera norte se fija en 440.87 pesos diarios.

¿Cuánto se ganará por mes con el nuevo salario mínimo?

Este ajuste se traduce en un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos para quienes perciben el salario mínimo en la mayor parte del país. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto mensual asciende a 13 mil 409.80 pesos. Según la STPS, estos ingresos permiten que una persona trabajadora pueda cubrir ya el costo de dos canastas básicas, un objetivo central de la política salarial implementada en los últimos años.

La dependencia federal explicó que este incremento al salario mínimo forma parte de la estrategia de recuperación del poder adquisitivo iniciada en 2018. De acuerdo con datos oficiales, dicha política ha permitido un aumento acumulado del 154% en el salario mínimo real, beneficiando de manera directa a alrededor de 8.5 millones de personas trabajadoras que perciben este ingreso en 2026.

Además, el aumento salarial está alineado con uno de los compromisos prioritarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha planteado como meta que, al finalizar el sexenio, el salario mínimo permita adquirir al menos 2.5 canastas básicas, tanto para necesidades alimentarias como no alimentarias. El ajuste que entra en vigor este 1 de enero de 2026 es considerado un paso importante para avanzar hacia ese objetivo.

La STPS también destacó que, durante el primer año de la actual administración federal, ya se había aplicado un incremento del 12%, el cual se suma al aumento vigente en 2026. En conjunto, estas alzas salariales han contribuido, según cifras oficiales, a que 6.6 millones de personas hayan salido de la pobreza entre 2018 y 2024, como resultado del fortalecimiento del ingreso laboral.

Con el inicio de este Año Nuevo 2026, el salario mínimo actualizado debe reflejarse de inmediato en los pagos a trabajadores y trabajadoras que perciben este ingreso. Las autoridades laborales recordaron que el cumplimiento es obligatorio y forma parte de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida y el poder adquisitivo de la población trabajadora en México.

Lista actualizada del salario mínimo vigente desde HOY, 1 de enero de 2026

Zona general del país

Aumento aplicado: 13%

Salario mínimo diario: 315.04 pesos

Salario mínimo mensual: 9 mil 582.47 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte

Aumento aplicado: 5%

Salario mínimo diario: 440.87 pesos

Salario mínimo mensual: 13 mil 409.80 pesos

Esto debe pagarse de manera obligatoria a partir de este 1 de enero de 2026 y aplican para trabajadores y trabajadoras que perciben el salario mínimo en cada una de las zonas establecidas.

