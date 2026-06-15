La inflación en México se desaceleró más de lo previsto durante mayo y se ubicó en 3.94% anual, por debajo del 4% por primera vez desde enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con ello, el indicador regresó al rango de variabilidad establecido por el Banco de México (Banxico).

La moderación de los precios estuvo impulsada principalmente por la caída mensual de 1.65% en el componente no subyacente, favorecida por menores costos en energéticos y productos agropecuarios. Los precios de la electricidad disminuyeron 17.88% debido a los subsidios de temporada, mientras que los agropecuarios retrocedieron 1.64%.

Entre los productos que ayudaron a contener la inflación destacó el jitomate, cuyo precio bajó hasta 48.89 pesos por kilogramo, luego de superar los 60 pesos semanas atrás. Analistas atribuyen parte de esta mejora a la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), implementado por el Gobierno federal.

Sin embargo, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, advirtió que, pese a la baja reciente, el jitomate aún registra un incremento anual de 99.23%.

El resultado sorprendió a los analistas, quienes esperaban una inflación de 4.03%, frente al 4.45% observado en abril. En términos mensuales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.21%.

Pese a la desaceleración general, algunos productos básicos continuaron al alza. La papa y otros tubérculos encabezaron los aumentos con una variación mensual de 12.68% y un incremento anual de 57.3%. También subieron el gas doméstico LP (2.05%), los detergentes (1.96%), el pollo (1.52%) y la tortilla de maíz (0.81%).

Los mayores costos en alimentos y servicios impactaron a negocios de comida. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías incrementaron sus precios 0.51%, mientras que los restaurantes lo hicieron en 0.41%. Asimismo, aumentaron la renta de vivienda (0.34%) y el transporte colectivo (0.61%).

Por el contrario, registraron bajas importantes el tomate verde (-28.73%), el chile serrano (-16.98%), otros chiles frescos (-17.88%) y el gas natural (-7.88%). También disminuyeron los precios del huevo, limón, plátano, cebolla y pepino.

Banorte destacó que algunos bienes mostraron descuentos asociados al Hot Sale, mientras que los servicios mantuvieron una inflación elevada de 4.6%. Los analistas también vigilan posibles presiones derivadas de la Copa Mundial de Futbol en sectores turísticos, de entretenimiento y alimentos.

Además, la organización México, ¿cómo vamos? reportó aumentos anuales significativos en bebidas no alcohólicas: café (12.02%), refrescos (10.21%) y jugos envasados (8.62%), impulsados en parte por el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Por entidades, Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Michoacán y Veracruz registraron las mayores presiones inflacionarias, mientras que Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas presentaron inflación negativa.

El Universal

Productos y servicios con variación de precio en mayo

Aumentaron de precio

Papa y otros tubérculos: +12.68%

Gas doméstico LP: +2.05%

Detergentes: +1.96%

Chile seco: +1.88%

Pollo: +1.52%

Cilantro, epazote y perejil: +1.31%

Tortilla de maíz: +0.81%

Transporte colectivo: +0.61%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.51%

Restaurantes y similares: +0.41%

Renta de vivienda: +0.34%

Disminuyeron de precio

Tomate verde: -28.73%

Electricidad: -17.88%

Otros chiles frescos: -17.88%

Chile serrano: -16.98%

Gas natural: -7.88%

Huevo: a la baja

Limón: a la baja

Plátano: a la baja

Cebolla: a la baja

Pepino: a la baja

Jitomate: reducción respecto a semanas previas (48.89 pesos por kilo)

CT