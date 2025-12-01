El secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Eduardo Ron, reconoce que el campo de Jalisco tiene muchos frentes abiertos que han provocado tensión entre los productores.

A la crisis de los productores de maíz (que se han manifestado bloqueando carreteras) se suman la sobreproducción de agave, el gusano barrenador, los recortes federales a los programas de sanidad y, para rematar, la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que ha provocado rechazo e inconformidad entre los productores.

-¿En el tema del maíz, cuál es la principal problemática?

-En el tema del maíz en específico es muy complicado por dos temas: por un lado, el precio; hay un mercado internacional a la baja, hubo sobreproducción en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Nosotros, al amparo del T-MEC, cotizamos el maíz en la bolsa de Chicago más una base; obviamente, el precio está por los suelos.

Adicionalmente, desde 2018 se eliminaron todos los esquemas de precio objetivo y contratos de garantía, quedando a la deriva.

-Actualmente la industria sólo ha consumido el 14 por ciento. ¿Por qué tan poco?

-Tenemos ese tema de comercialización con la industria, que hasta ahorita ha consumido muy poco maíz. Ya se lo manifestamos al gobierno federal para que nos apoye con las industrias harineras y nos ayuden a comprar las toneladas que se destinan a la industria aquí en Jalisco.

-¿Cuál es la salida para el tema del maíz?

-Hay dos temas: por un lado, el apoyo de Jalisco será al 100 por ciento, y esperamos que el gobierno federal también lo sea para llegar aproximadamente a los 6 mil 150 pesos por tonelada y que se comercialice al 100 por ciento.

-¿Qué le pedirían al gobierno federal?

-Precisamente hacer un plan de ordenamiento del maíz para que no vuelva a ocurrir esto cada año.

-¿Cuál es tu opinión sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales? Ya hubo incluso manifestaciones.

-Es un tema que va a levantar más desánimo que incluso el maíz, porque obviamente serán afectados productores de maíz, aguacate, berries, caña, trigo y jitomate. Afortunadamente, en el legislativo se anunció que se deja en stand by, que se va a atenuar y que se volverá a presentar. Esperemos que el próximo año, cuando se haga la nueva presentación de la reforma, venga con las modificaciones que muchos pequeños, medianos y grandes productores externaron.

-En el caso del agave, se prevé que el próximo año sea más crítico porque habrá mayor sobreproducción. ¿Cómo ves el panorama?

-Hay que entender que hay una sobreproducción; este año hay prácticamente cuatro veces más oferta que demanda. Obviamente, el próximo año habrá más oferta porque se quedará inventariado todo lo que no se jimó, y habrá mucho más producto para jimar. Muchos productores ya están abandonando sus campos porque una cosa es el precio y otra la comercialización. Hay 400 millones de plantas en oferta y la industria del tequila consume solamente 100 millones. ¿Qué haces?

-¿Qué están haciendo como Gobierno del Estado?

-En el precio no podemos incidir, pero estamos promoviendo una reconversión productiva de agave a caña y de agave a praderas ganaderas, con un apoyo por hectárea reconvertida directo al productor de aproximadamente 3 mil pesos por hectárea.

El programa ha sido bien aceptado porque le ofrecemos al productor caña bajo un esquema de contratos de garantía con ingenios. También estamos trabajando con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera para la compra de Agave Responsable Ambiental (ARA). Con el Consejo Regulador del Tequila, que es el encargado de registrar las plantaciones, estamos trabajando para acortar el tiempo de registro de una plantación. Hasta ahora se tiene hasta un año para registrar la plantación, y estamos proponiendo que, una vez plantada, se tenga hasta tres meses para registrarla.

-¿En el caso del aguacate, cuál es la principal problemática que se tiene?

-Sigo viendo en el aguacate un desarrollo económico importante para muchas regiones del estado. Actualmente se tiene aguacate en 80 municipios; hasta hace un par de meses sólo se podía exportar a Estados Unidos en 17 municipios, y ahora ya son 21. Ya estamos trabajando en otros municipios para que puedan exportar, lo que genera más riqueza en esas regiones.

-La disminución del presupuesto federal en temas de sanidad, ¿cómo impactó a Jalisco?

-Nosotros tenemos una agencia que es la ASICA; es una agencia fuerte, con personal capacitado y con recursos estatales. Hemos podido sortear muy bien, por ejemplo, este año, el tema del gusano barrenador. También aclarar que llegó un caso: lo inactivamos, pero es un tema que seguirá creciendo indudablemente. Todo el ganado que llega de otros estados pasa por 12 corrales acreditados, y tenemos personal revisando cada uno de los animales, pero eso no exime que puedan llegar contaminados.

CT