Usuarios reportan falla en servicios digitales de Santander

Durante este viernes, clientes de Santander han reportado fallas para intentar acceder a la aplicación móvil y banca digital del banco, en un día donde muchas empresas realizan el pago adelantado de la primera quincena de septiembre, así como pago a sus proveedores.

"La banca digital de Santander está en actualización, debería intentar el acceso ya sea a SuperNET, SuperMovil o SuperWallet en el transcurso de la tarde", dice uno de los mensajes que envía el banco a sus clientes ante la falla en las plataformas.

@SantanderMx por qué no funciona súper móvil.. más de 2 horas tratando de entrar y no puedo acaso están fallando el sistema.?? — alfredo luna (@reytalisman) September 13, 2019

En redes sociales, los clientes del banco han expresado su malestar, ya que en algunos casos no han podido entrar a los servicios digitales del banco, lo cual ha complicado la realización de transferencias y otras funciones. "@SantanderMx por qué no funciona súper móvil.. más de 2 horas tratando de entrar y no puedo, acaso están fallando el sistema?, dice uno de los mensajes de los usuarios.

