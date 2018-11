Un valor agregado para empresas y gobiernos

Es común escuchar sobre la importancia de la innovación en los negocios. Hoy, para cualquier organización que quiere ser medianamente competitiva, el uso de la tecnología es más una implacable obligación que una excepción o un lujo. Ignacio Navarro es uno de los proveedores más importantes a nivel local de herramientas innovadoras para dotar de valor agregado a empresas y gobiernos.

Además de su rol de empresario, le fascina pasar tiempo de calidad con su familia, también disfruta una buena comida, viajar, pasar buenos momentos con amigos y mantenerse en forma pedaleando en cerros y montañas. Sabe que la vida se construye de valiosos instantes y por eso trata de crear los más posibles y alargar los que se le presentan.

También es un líder reconocido en cámaras y cúpulas empresariales por su activismo y sobresaliente participación. Ignacio tiene claro que uno debe de construir en conjunto para crear beneficios comunes.

Un evento que marcó su vida fue la muerte de su padre. A sus 14 años Ignacio vivió la pérdida de una parte medular de todo niño. Este triste suceso provocó en él un profundo proceso de maduración que hoy, en perspectiva, sostiene que le sirvió para hacerse más responsable. El recuerdo de su padre siempre ha sido una de sus motivaciones y fuente de inspiración.

Ignacio inició en los negocios desde muy joven. Su empresa Estrasol prácticamente ha sido su primera casa e incursión como empresario y hoy se ha consolidado, con un gran número de clientes y con muchos proyectos por realizar.

Los primeros pasos

El arranque de Estrasol es curioso, ya que Ignacio, al haber estudiado finanzas, se veía como todo un corredor de bolsa. No obstante, su propia iniciativa por los negocios lo llevó a asociarse con un amigo que hacía páginas web. Él se enfocó en la parte comercial y poco a poco el negocio fue creciendo hasta convertirse en su pasión y proyecto de vida.

Estrasol inició operaciones en los noventa, nació como una de las poquísimas empresas que se dedicaban a crear y diseñar lo que en aquellos años eran las muy novedosas páginas web.

Sin embargo, el paso de los años fue sumando a más participantes en el mercado. Al tiempo y precisamente gracias al aumento de la competencia, la empresa se obligó a abrir nuevas líneas de negocios.

Desde aquel lejano arranque, Estrasol ha evolucionado para convertirse en una moderna empresa desarrolladora de software, creando tecnología de punta destinada a mejorar la operación y el servicio de todo tipo de organización y confeccionando diseños a la medida según el giro, tamaño, necesidad y problema que el cliente requiera.

Precisamente este enfoque fue lo que llevó a Ignacio a abrir una nueva línea de negocio encargada de generar soluciones para gobiernos. Esta línea de negocios fue tan exitosa que se transformó en un una empresa independiente hoy reconocida como AgilGob.

El camino no ha estado exento de obstáculos y problemas. Los primeros tuvieron que ver con la falta de experiencia para conducir un negocio, que si bien estaba ofreciendo el producto correcto en el momento adecuado, había poco fogueo administrativo, mismo que llevó a tomar decisiones erróneas que ocasionaron algunos momentos de crisis, sobre todo en el área de recursos humanos.

A la postre, la determinación y la disciplina han sido los ingredientes fundamentales para poder salir de los baches que como él sostiene, toda empresa en crecimiento puede y debe vivir.

Estrasol nació en la década de los noventa como una de las poquísimas empresas dedicadas a crear y diseñar páginas web. ESPECIAL

Pasión, Visión y Ejecución

Si bien Ignacio no cree que haya una fórmula mágica para hacer de un negocio un éxito asegurado, para él no hay mejor suma de elementos que la pasión, la visión y la ejecución como condiciones necesarias, mas no suficientes, para caminar por la ruta correcta en la persecución de sus metas.

La pasión y la visión son las características básicas que todo emprendedor debe tener; sin embargo, para poder transitar hacia las ligas del empresario se debe desarrollar la habilidad de ejecutar de forma correcta y eficiente las ideas, los proyectos y los planes que se han trazado.

Además de estos ingredientes fundamentales, para Ignacio existen otros cuatro de suma importancia para llevar a buen puerto cualquier proyecto de empresa:

Tener capacidad de liderar proyectos, equipos y asumir el mando en ciertos momentos claves de la organización.

Darle la importancia debida a la buena administración de los negocios.

Saber delegar y, por tanto, confiar en tu equipo. Un equipo que siempre debe estar integrado bajo la premisa del talento como fuerza medular del reclutamiento.

Ser persistente, nunca rendirte ante las adversidades y crecerte ante ellas. Saber que después de la noche siempre vendrá el día.

COLOFÓN

Pelicula favorita: El Padrino.

Libro preferido: El Código Da Vinci.

Bosque o playa: Playa.

Lugar para viajar: Nieve.

Restaurante en Guadalajara: Talento.

Torta o taco: Torta.

Si no fueras empresario que serías: Político.

Que harías si mañana fuera el último día de tu vida: Estar con la familia.

Qué poder te gustaría tener: Volar.

Persona que admires: Winston Churchill.