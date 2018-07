Slim sugiere uso de materiales nacionales para ahorrar en NAICM

El empresario mexicano Carlos Slim propuso hoy en la capital española el uso de materiales nacionales para ahorrar en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).



Al encabezar el Día del Inversionista de la empresa española FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) en la que es el accionista mayoritario, fue interrogado sobre posibles cambios al proyecto de construcción del NAICM.



Recalcó que el proyecto actual del arquitecto británico Norman Foster eleva el costo, debido a que "pide materiales importados" y que en ese sentido es posible bajar el costo total.



"Si fuera con materiales nacionales nos ahorraríamos de 800 a mil millones de dólares si se compran en México y sería bueno también para la economía nacional. Lo más racional es buscar que se reduzca el costo con materiales nacionales", explicó.



Sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador cancele algunos de los contratos en los que FCC está implicada expuso que se tiene un 14 por ciento de contratación, por lo que en ese supuesto el impacto sería del cuatro por ciento "que no es relevante, es una cifra menor".





Slim aclaró que las diferencias que tuvo durante la campaña electoral con Andrés Manuel López Obrador, "fue un desencuentro relativo", porque ambos coincidían en algunos puntos.



Comentó que no se ha reunido con él tras las elecciones del 1 de julio y descartó que haya riesgos para sus empresas con lo que plantea el nuevo gobierno.



"Anticipa inversiones en dos trenes, en energía, en refinería, en caminos, no tengo duda que va a buscar que haya inversión. Quiere un gobierno sobrio, austero, y creo que va a enfocarlo más al sector interno de la economía", indicó.



El empresario habló también de que de los temas que trabaja el equipo de transición, es importante "el potencial de complementación de México y Centroamérica con Estados Unidos", y que no se tenga solo un Tratado de Libre Comercio de América del Norte para comercio, sino también para inversión.



"Que se invierta por parte del sector privado nacional y extranjero en estos países para producir mucho de lo que hoy se importa", aseveró.



Slim consideró que en ese sentido, la respuesta al proyecto del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro en la frontera con México, "es que el mejor muro es inversión y oportunidades de empleo".



"Los mexicanos no se van a Estados Unidos para ir a Disneylandia, se van por falta de oportunidades y por eso hablo de comercio e inversión, sería un detonador de la economía mexicana", agregó.

