Sin privilegios en pago de impuestos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que es tiempo que los contribuyentes actuemos de manera responsable y que no haya privilegios en el pago de impuestos.

“Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que no haya privilegios, porque no es justo que las grandes empresas y bancos no paguen impuestos y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo”, aseguró en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sin nombrarlos directamente, el Mandatario llamó “farsantes, arribistas y politiqueros” al Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) por acudir a la Corte para interponer una demanda en contra de que las facturas falsas sean un delito como el crimen organizado.

“Están en su derecho de hacerlo. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas y así se la pasaron en el periodo neoliberal, levantando la mano para reformar leyes y permitiendo el saqueo de México”.

SUN

Dialoga IP de Jalisco con diputados

Con el objetivo de presentar modificaciones a las leyes aprobadas por el Senado, las cuales equiparan el delito de expedir facturas falsas con el crimen organizado, los titulares de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Jalisco, Mauro Garza, estuvieron ayer en la Ciudad de México y dialogaron con los legisladores.

Ambas cúpulas de la Iniciativa Privada (IP) dijeron que también tocaron los temas del Presupuesto de Egresos 2020, especialmente los recursos que requieren proyectos estratégicos en Jalisco como la Presa El Zapotillo o la Línea 4 del Tren Ligero, y la Ley de Extinción de Dominio.