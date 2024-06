El seguro del coche es uno de los gastos fijos que tiene cualquier propietario de un vehículo ya que los siniestros se pueden dar en cualquier momento, así que considera contratar al menos uno para coberturas mínimas en caso de accidente. Todo vehículo en circulación tiene que estar asegurado.

Si vives en la ciudad seguramente requieres de algún vehículo para trasladarte, sin embargo existen algunos inconvenientes a la hora de poseer un automovil, pues además del mantenimiento se tiene que considerar la seguridad. Sin embargo hay ocasiones en las que no estamos satisfechos con el plan o servicio que contratamos y queremos cancelar, ¿qué pasa en esos casos?.

¿Si cancelo mi poliza de seguro de auto me devuelven las primas?

La política de devolución de primas al cancelar una póliza de seguro de auto puede variar según la compañía de seguros y las circunstancias específicas de tu póliza. Algunas compañías pueden devolver parte de las primas no utilizadas si cancelas tu póliza antes de que expire, mientras que otras pueden retener ciertas tarifas o cargos por cancelación.

Es importante revisar los términos y condiciones de tu póliza de seguro o comunicarte directamente con tu compañía de seguros para obtener información precisa sobre su política de cancelación y devolución de primas.

Aunque normalmente la devolución de primas no devengadas la determina la aseguradora. Si la póliza es cancelada en los primeros treinta días de cobertura se tomará el primer mes completo y la devolución de primas no devengadas se hará a partir del segundo mes. Los gastos correspondientes al derecho de expedición de la póliza (gastos administrativos de la aseguradora); no son reembolsables, únicamente lo correspondiente a la prima del seguro.

Recuerda cancelar tu póliza 15 días antes de la fecha de inicio de tu próximo recibo. Si la póliza es pagada de forma mensual, no habrá devolución del primer mes o fracciones de mes.

